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Nike 24.7 ImpossiblySoft hoodie voor dames - Cream II/Sail/College Grey

Nike 24.7 ImpossiblySoft

Hoodie voor dames

€ 89,99
Cream II/Sail/College Grey
Zwart/Zwart/Dark Smoke Grey
Cacao Wow/Zwart/Mosswood Brown
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Ons ImpossiblySoft materiaal is buitengewoon zacht en soepel en gemaakt om de hele dag in te bewegen. Deze ruime hoodie heeft strakke lijnen en zweetafvoerende Dri-FIT technologie voor ultiem comfort als je op pad bent.


  • Weergegeven kleur: Cream II/Sail/College Grey
  • Stijl: IR1929-236

Nike 24.7 ImpossiblySoft

€ 89,99

Ons ImpossiblySoft materiaal is buitengewoon zacht en soepel en gemaakt om de hele dag in te bewegen. Deze ruime hoodie heeft strakke lijnen en zweetafvoerende Dri-FIT technologie voor ultiem comfort als je op pad bent.

Voordelen

  • Nike Dri-FIT technologie voert zweet weg van de huid voor snellere verdamping, zodat je droog en comfortabel blijft.
  • De oversized pasvorm zorgt voor een ruim gevoel en is makkelijk als laagje te dragen.

Productgegevens

  • Kenmerkend ophanglusje achterop de kraag
  • Body: 51% polyester/25% modal/15% katoen/9% elastaan; Voering capuchon: 100% katoen
  • Kan in de wasmachine
  • Geïmporteerd
  • Weergegeven kleur: Cream II/Sail/College Grey
  • Stijl: IR1929-236

Maat en pasvorm

    • Het model draagt maat S en is 1,75 m lang
    • Oversized pasvorm: ruimvallend en baggy
  • Maatwijzer

Verzending en retourneren

Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.

Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.

Beoordelingen (2)

5 sterren

  • Super

    Małgorzata518330265

    Świetny fason i materiał , rozmiar standardowy , świetna bluza

  • LOVEEEEEEEE

    Sraah

    [This review was collected as part of a promotion.] This is so soft and comfortable! It's oversized and can wear with leggings.

    Product gratis ontvangen of beoordeeld als onderdeel van een prijs of een weggeefactie, of in ruil voor korting.
    #productsprovidedbynike

Nike 24.7 ImpossiblySoft hoodie voor dames

Nike 24.7 ImpossiblySoft

€ 89,99

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