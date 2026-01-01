Nike 24.7 ImpossiblySoft
Dri-FIT herenbroek met rechte pijpen
Vind je rust met Nike 24.7. Deze zweetafvoerende broek is gemaakt voor bewust herstel en je dagelijkse voorbereiding en biedt comfort op een hoger niveau. Ons ImpossiblySoft materiaal geeft de broek een verfijnde, nette look en een ongelofelijk zacht en soepel gevoel – perfect voor je cooldown én comeback.
- Weergegeven kleur: Dark Hazel/Zwart/Velvet Brown
- Stijl: IM3639-212
Nike 24.7 ImpossiblySoft
Vind je rust met Nike 24.7. Deze zweetafvoerende broek is gemaakt voor bewust herstel en je dagelijkse voorbereiding en biedt comfort op een hoger niveau. Ons ImpossiblySoft materiaal geeft de broek een verfijnde, nette look en een ongelofelijk zacht en soepel gevoel – perfect voor je cooldown én comeback.
Optimaliseer je herstel
Bij Nike 24.7 draait alles om comfort. Deze op performance geïnspireerde essentials zijn gemaakt om je vóór en na je training te ondersteunen, zodat je alles uit elk moment kunt halen.
Blijf droog
De Nike Dri-FIT-technologie werkt zweetafvoerend en zorgt voor snellere verdamping, zodat je droog en comfortabel blijft.
Meer pluspunten
- Ons ImpossiblySoft materiaal is een soepel double-knit materiaal dat gemaakt is om de hele dag in te bewegen.
- De elastische tailleband plooit op de rug voor dynamische stretch.
- De achterzak met rits biedt veilige opbergruimte, terwijl een verborgen ritszak in de rechterzak groot genoeg is voor kleine essentials.
Productgegevens
- Kenmerkende ophanglus
- Body: 51% polyester/25% modal/15% katoen/9% elastaan. Binnenzakken: 100% katoen.
- Kan in de wasmachine
- Geïmporteerd
- Weergegeven kleur: Dark Hazel/Zwart/Velvet Brown
- Stijl: IM3639-212
Maat en pasvorm
- Het model draagt maat M en is 1,85 m lang
- Standaardpasvorm: ruimere pasvorm en traditioneel
- Volledige lengte: valt net onder de enkel
- Maatwijzer
Verzending en retourneren
Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.
Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.
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Nike 24.7 ImpossiblySoft