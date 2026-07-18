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Goede beoordeling
Nike 24.7 ImpossiblySoft Dri-FIT herenbroek - Zwart/Dark Smoke Grey

Nike 24.7 ImpossiblySoft

Dri-FIT herenbroek

€ 109,99
Zwart/Dark Smoke Grey
Obsidian/Dark Obsidian
Cargo Khaki/Sequoia
Tattoo/Zwart/Burgundy Crush
Dark Hazel/Zwart/Velvet Brown
Selecteer maatMaatwijzer
  • Valt groot uit; we raden je aan een maat kleiner te bestellen

Ons ImpossiblySoft materiaal is buitengewoon zacht en soepel en gemaakt om de hele dag in te bewegen. Deze premium broek heeft strakke lijnen en zweetafvoerende Dri-FIT technologie voor ultiem comfort onderweg.


  • Weergegeven kleur: Zwart/Dark Smoke Grey
  • Stijl: HQ6970-010

Nike 24.7 ImpossiblySoft

€ 109,99

Ons ImpossiblySoft materiaal is buitengewoon zacht en soepel en gemaakt om de hele dag in te bewegen. Deze premium broek heeft strakke lijnen en zweetafvoerende Dri-FIT technologie voor ultiem comfort onderweg.

Pluspunten

  • Ons ImpossiblySoft materiaal is zacht, comfortabel en elastisch, en is gemaakt voor waar je ook gaat en hoe je ook beweegt.
  • Nike Dri-FIT technologie voert zweet weg van de huid voor snellere verdamping, zodat je droog en comfortabel blijft.
  • Elastische tailleband met een trekkoord aan de binnenkant zorgt voor een stevige pasvorm.
  • Verborgen ritszak in de rechterzak is groot genoeg voor kleine essentials.
  • Ritszak op de rug om je spullen veilig op te bergen.

Productgegevens

  • Ophanglusje op de linkerkant van de naad van de tailleband
  • Body: 51% polyester/25% modal/15% katoen/9% elastaan. Binnenzakken: 100% katoen.
  • Kan in de wasmachine
  • Geïmporteerd
  • Weergegeven kleur: Zwart/Dark Smoke Grey
  • Stijl: HQ6970-010

Maat en pasvorm

    • Het model draagt maat M en is 1,85 m lang
    • Het Big & Tall model draagt maat 3XL en is 1,88 m lang
    • Standaardpasvorm: ruimere pasvorm en traditioneel
    • Volledige lengte: valt net onder de enkel
    • Valt groot uit; we raden je aan een maat kleiner te bestellen
  • Maatwijzer

Verzending en retourneren

Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.

Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.

Beoordelingen (118)

4.6 sterren

  • Sanslöst bekväma

    Mathias669082722

    Sköna bekväma byxor. Tunt tyg med sval känsla. Som det står i beskrivningen så är storlekarna i överkant, jag brukar ha XXL men XL satt perfekt på mig här.

  • The best

    Couch 75

    [This review was collected as part of a promotion.] So soft and fit great. Really nice pants!!!!!!!!!!!

    Product gratis ontvangen of beoordeeld als onderdeel van een prijs of een weggeefactie, of in ruil voor korting.
    #productsprovidedbynike

  • Short guy approved

    JPDAZ

    [This review was collected as part of a promotion.] I usually wear a M in most Nike bottoms but I got these in a S based off the Nike website. Glad I did they fit perfectly in the waist. I have a 30” inseam and these hit right at the ankle. Comfortable for lounging around but clean enough looking to wear with a polo and run errands or hit the driving range.

    Product gratis ontvangen of beoordeeld als onderdeel van een prijs of een weggeefactie, of in ruil voor korting.
    #productsprovidedbynike

Nike 24.7 ImpossiblySoft Dri-FIT herenbroek

Nike 24.7 ImpossiblySoft

€ 109,99

Maak de look af

Item 3 of 104

Voor een comfortabel gevoel, de hele dag lang

Een nieuwe collectie met verfijnde looks en een luxueus gevoel.

"Aan het einde van de dag moet je je goed voelen."

—Aurélien Tchouaméni, 24.7 voetballer

ImpossiblySoft

Dit double-knit materiaal is verfijnd voor dagelijks comfort en tilt zachtheid naar nieuwe hoogten.

Luxueus gevoel

Performance is een lifestyle voor atleten. Voeg dit ultrazachte performance-materiaal toe aan je garderobe voor net dat beetje extra comfort