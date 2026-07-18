Nike 24.7 ImpossiblySoft Dri-FIT herenbroek

Sanslöst bekväma
Mathias669082722
Sköna bekväma byxor. Tunt tyg med sval känsla. Som det står i beskrivningen så är storlekarna i överkant, jag brukar ha XXL men XL satt perfekt på mig här.
Ons ImpossiblySoft materiaal is buitengewoon zacht en soepel en gemaakt om de hele dag in te bewegen. Deze premium broek heeft strakke lijnen en zweetafvoerende Dri-FIT technologie voor ultiem comfort onderweg.
Nike 24.7 ImpossiblySoft
Ons ImpossiblySoft materiaal is buitengewoon zacht en soepel en gemaakt om de hele dag in te bewegen. Deze premium broek heeft strakke lijnen en zweetafvoerende Dri-FIT technologie voor ultiem comfort onderweg.
Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.
Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.
4.6 sterren
Sanslöst bekväma
Mathias669082722
Sköna bekväma byxor. Tunt tyg med sval känsla. Som det står i beskrivningen så är storlekarna i överkant, jag brukar ha XXL men XL satt perfekt på mig här.
The best
Couch 75
[This review was collected as part of a promotion.] So soft and fit great. Really nice pants!!!!!!!!!!!
Product gratis ontvangen of beoordeeld als onderdeel van een prijs of een weggeefactie, of in ruil voor korting.
#productsprovidedbynike
Short guy approved
JPDAZ
[This review was collected as part of a promotion.] I usually wear a M in most Nike bottoms but I got these in a S based off the Nike website. Glad I did they fit perfectly in the waist. I have a 30” inseam and these hit right at the ankle. Comfortable for lounging around but clean enough looking to wear with a polo and run errands or hit the driving range.
Product gratis ontvangen of beoordeeld als onderdeel van een prijs of een weggeefactie, of in ruil voor korting.
#productsprovidedbynike
Nike 24.7 ImpossiblySoft
Een nieuwe collectie met verfijnde looks en een luxueus gevoel.
—Aurélien Tchouaméni, 24.7 voetballer
Dit double-knit materiaal is verfijnd voor dagelijks comfort en tilt zachtheid naar nieuwe hoogten.
Performance is een lifestyle voor atleten. Voeg dit ultrazachte performance-materiaal toe aan je garderobe voor net dat beetje extra comfort