Nike 24.7 ImpossiblySoft Dri-FIT damestuniek met rits over de hele lengte

Nike 24.7 ImpossiblySoft

€ 99,99

Vind je rust met Nike 24.7. Deze lichtgewicht tuniek is gemaakt voor bewust herstel en je dagelijkse voorbereiding en biedt comfort op een hoger niveau. Ons ImpossiblySoft materiaal geeft de tuniek een verfijnde, nette look en een geweldig zacht en soepel gevoel.

Optimaliseer je herstel

Bij Nike 24.7 draait alles om comfort. Deze op performance geïnspireerde essentials zijn gemaakt om je vóór en na je training te ondersteunen, zodat je alles uit elk moment kunt halen.

Blijf droog

De Nike Dri-FIT-technologie werkt zweetafvoerend en zorgt voor snellere verdamping, zodat je droog en comfortabel blijft.