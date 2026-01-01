Nike 24.7 ImpossiblySoft
Dri-FIT damestuniek met rits over de hele lengte
Vind je rust met Nike 24.7. Deze lichtgewicht tuniek is gemaakt voor bewust herstel en je dagelijkse voorbereiding en biedt comfort op een hoger niveau. Ons ImpossiblySoft materiaal geeft de tuniek een verfijnde, nette look en een geweldig zacht en soepel gevoel.
- Weergegeven kleur: Camo Green/Outdoor Green
- Stijl: IQ7051-303
Nike 24.7 ImpossiblySoft
Vind je rust met Nike 24.7. Deze lichtgewicht tuniek is gemaakt voor bewust herstel en je dagelijkse voorbereiding en biedt comfort op een hoger niveau. Ons ImpossiblySoft materiaal geeft de tuniek een verfijnde, nette look en een geweldig zacht en soepel gevoel.
Optimaliseer je herstel
Bij Nike 24.7 draait alles om comfort. Deze op performance geïnspireerde essentials zijn gemaakt om je vóór en na je training te ondersteunen, zodat je alles uit elk moment kunt halen.
Blijf droog
De Nike Dri-FIT-technologie werkt zweetafvoerend en zorgt voor snellere verdamping, zodat je droog en comfortabel blijft.
Meer pluspunten
- Ons ImpossiblySoft materiaal is een soepel double-knit materiaal dat gemaakt is om de hele dag in te bewegen.
- De verlaagde schouders en een ruimvallende pasvorm bieden je bewegingsvrijheid.
Productgegevens
- Zijzakken
- Splitjes in de zoom
- Rits met twee lipjes
- Kenmerkende ophanglus
- Body: 51% polyester/25% modal/15% katoen/9% elastaan. Binnenzakken: 100% katoen.
- Kan in de wasmachine
- Geïmporteerd
- Weergegeven kleur: Camo Green/Outdoor Green
- Stijl: IQ7051-303
Maat en pasvorm
- Het model draagt maat S en is 1,73 m lang
- Ruimvallende pasvorm: met een fijne, ruimvallende pasvorm
- Maatwijzer
Verzending en retourneren
Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.
Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.
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Nike 24.7 ImpossiblySoft