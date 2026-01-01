Nike 24.7 ImpossiblySoft
Dri-FIT coltrui voor heren
Ons ImpossiblySoft materiaal is buitengewoon zacht en soepel en gemaakt om de hele dag in te bewegen. Deze double-knit coltrui is een combinatie van een ruime, elegante look met zweetafvoerende Dri-FIT technologie voor ultiem comfort onderweg.
- Weergegeven kleur: Pink Smoke/Light Boulder
- Stijl: IF2119-658
Nike 24.7 ImpossiblySoft
Ons ImpossiblySoft materiaal is buitengewoon zacht en soepel en gemaakt om de hele dag in te bewegen. Deze double-knit coltrui is een combinatie van een ruime, elegante look met zweetafvoerende Dri-FIT technologie voor ultiem comfort onderweg.
Voordelen
- Nike Dri-FIT technologie voert zweet weg van de huid voor snellere verdamping, zodat je droog en comfortabel blijft.
- De gehoekte schoudernaden en lagere armsgaten bieden natuurlijke bewegingsvrijheid.
Productgegevens
- Kenmerkend ophanglusje achterop de kraag
- 51% polyester/25% modal/15% katoen/9% elastaan
- Kan in de wasmachine
- Geïmporteerd
- Weergegeven kleur: Pink Smoke/Light Boulder
- Stijl: IF2119-658
Maat en pasvorm
- Het model draagt maat M en is 1,91 m lang
- Ruimvallende pasvorm: met een fijne, ruimvallende pasvorm
- Maatwijzer
Verzending en retourneren
Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.
Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.
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Nike 24.7 ImpossiblySoft