Nike Factory Store - Desert Ridge

Nike Factory Store - Desert Ridge

Gesloten • Opent om 11:00

21001 N Tatum Blvd Ste 38-1330

Phoenix, AZ, 85050-5216, US

4802824363

Routebeschrijving

Openingstijden

ma - za: 11:00 - 21:00
zo: 11:00 - 18:00

Services

  • Bestelling ophalen

    Bestelling ophalen

    Koop je favoriete stijlen online en haal ze op in de store.

  • Nike Experts

    Nike Experts

    Ons team van specialisten geeft je advies over alles wat met sport en stijl te maken heeft.

  • Zorgeloos shoppen

    Zorgeloos shoppen

    Zestig dagen zorgeloos uitproberen en retourneren zonder bon voor elk item dat je als member bij ons koopt.

  • Shop Nike Factory Sale

    Shop Nike Factory Sale

    De stijlen en kortingsacties die je in de Nike Factory Stores vindt, zijn nu ook online te vinden.

  • Makkelijk voor members

    Makkelijk voor members

    Nieuwe members krijgen 15% korting op hun eerste aankoop in de store* plus alle exclusieve beloningen voor members. * Er zijn uitzonderingen van toepassing.

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