Terug naar zoekenNike Factory Store - Desert RidgeGesloten • Opent om 11:0021001 N Tatum Blvd Ste 38-1330Phoenix, AZ, 85050-5216, US4802824363RoutebeschrijvingOpeningstijdenma - za: 11:00 - 21:00zo: 11:00 - 18:00ServicesBestelling ophalenKoop je favoriete stijlen online en haal ze op in de store.Nike ExpertsOns team van specialisten geeft je advies over alles wat met sport en stijl te maken heeft.Zorgeloos shoppenZestig dagen zorgeloos uitproberen en retourneren zonder bon voor elk item dat je als member bij ons koopt.Shop Nike Factory SaleDe stijlen en kortingsacties die je in de Nike Factory Stores vindt, zijn nu ook online te vinden.Shop Nike Factory SaleMakkelijk voor membersNieuwe members krijgen 15% korting op hun eerste aankoop in de store* plus alle exclusieve beloningen voor members. * Er zijn uitzonderingen van toepassing.Stores in de buurtStorebestandNike Factory Store - PhoenixOutlets at Anthem4250 W Anthem Way., Suite 375Phoenix, AZ, 85086-0415, USGesloten • Opent om 10:00Nike Factory Store - Tempe Marketplace2000 E Rio Salado Pkwy Ste 1253Tempe, AZ, 85288-5181, USGesloten • Opent om 11:00Nike Factory Store - GlendaleTanger Outlet Center - Westgate6800 N 95th Ave Suite 590Glendale, AZ, 85305-6813, USGesloten • Opent om 10:00