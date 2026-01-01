Nike Store Girne (Partnered)

Nike Store Girne (Partnered)

Open • Sluit om 19:30

Naci Talat Cad.

The Venue Plaza No: 4C

Aşağı Girne Merkez, Nicosia, 99410, CY

+90 392 815 11 33

Routebeschrijving

Openingstijden

ma: 09:30 - 18:00
di - za: 09:30 - 19:30
zo: 11:00 - 18:00

Services

  • Informatie over retourneren

    Informatie over retourneren

    Deze store accepteert geen retourzendingen voor bestellingen via Nike.com of de Nike app.

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