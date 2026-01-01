Terug naar zoekenNike Serdika Mall (Partnered)Open • Sluit om 22:0048 Sytniakovo Blvd.1505 SofiaSofia, 1505, BG359897000261RoutebeschrijvingOpeningstijdenma - zo: 10:00 - 22:00ServicesInformatie over retournerenDeze store accepteert geen retourzendingen voor bestellingen via Nike.com of de Nike app.Bra Fit van Nike FitDe juiste pasvorm is essentieel. Kies de juiste bh en de juiste pasvorm voor al je favoriete activiteiten.Stores in de buurtStorebestandNike Store Sofia Paradise Center (Partnered)100 Cherni Vrah Blvd - Paradise CenterSofia, 1407, BGOpen • Sluit om 20:00Nike Outlet Mladost (Partnered)Okolovrasten pat 265Sofia, BU, 1000, BGOpen • Sluit om 20:00Nike Store Plovdiv Mall (Partnered)8 Perushtitsa str.Plovdiv, 4002, BGOpen • Sluit om 20:00