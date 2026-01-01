Nike Factory Store Sanda

Nike Factory Store Sanda

Gesloten • Opent om 10:00

北区上津台7-3

神戸三田プレミアムアウトレット910区画

神戸市, 兵庫県, 651-1515, JP

+81 78 983 3908

Routebeschrijving

Openingstijden

ma - zo: 10:00 - 20:00

Services

  • Nike cadeaubonnen

    Nike cadeaubonnen

    Deze store accepteert cadeaubonnen die in andere Nike Stores en op Nike.com zijn gekocht in je lokale valuta.

  • Retourzendingen voor Nike.com en Nike app

    Retourzendingen voor Nike.com en Nike app

    Deze store accepteert retourzendingen voor bestellingen via Nike.com of de Nike app.

  • Meer info

    Meer info

    Scan barcodes van producten met de Nike app voor extra maten en kleuren.

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