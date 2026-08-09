Nike Factory Store Lelystad

Nike Factory Store Lelystad

Gesloten • Opent om 10:00

Bataviaplein 86

Unit 20-23

LELYSTAD, Flevoland, 8242 PN, NL

+31 3202 34160

Routebeschrijving

Openingstijden

ma - vr: 10:00 - 18:00
za - zo: 10:00 - 20:00

Speciale openingstijden

za 8 aug - vr 14 aug: 10:00 - 20:00

Services

  • Nike cadeaubonnen

    Nike cadeaubonnen

    Deze store accepteert cadeaubonnen die in andere Nike Stores en op Nike.com zijn gekocht in je lokale valuta.

  • Retourzendingen voor Nike.com en Nike app

    Retourzendingen voor Nike.com en Nike app

    Deze store accepteert retourzendingen voor bestellingen via Nike.com of de Nike app.

  • Sale 24/7

    Sale 24/7

    Bespaar fors bij online aankopen.

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