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Tenues et Vêtements de Basket

Nike Elite Crew
Nike Elite Crew Chaussettes de basket
Nike Elite Crew
Chaussettes de basket
14,99 €
Jordan Sport
Jordan Sport Short en mesh Diamond Dri-FIT pour homme
Matériaux recyclés
Jordan Sport
Short en mesh Diamond Dri-FIT pour homme
49,99 €
A’ja Wilson
A’ja Wilson Short de basket Dri-FIT 10 cm pour femme
Matériaux recyclés
A’ja Wilson
Short de basket Dri-FIT 10 cm pour femme
54,99 €
Nike DNA Academy
Nike DNA Academy Short de basket Dri-FIT 28 cm pour homme
Matériaux recyclés
Nike DNA Academy
Short de basket Dri-FIT 28 cm pour homme
34,99 €
« LÉGÈRE ET RÉSISTANTE, LA SABRINA 4 A TOUS LES ATOUTS. »
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Sabrina Ionescu
Boston Celtics Statement Edition
Boston Celtics Statement Edition Maillot Jordan Dri-FIT NBA Swingman pour homme
Matériaux recyclés
Boston Celtics Statement Edition
Maillot Jordan Dri-FIT NBA Swingman pour homme
104,99 €
San Antonio Spurs Icon Edition 2022/23 Victor Wembanyama
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Matériaux recyclés
San Antonio Spurs Icon Edition 2022/23 Victor Wembanyama
Maillot Nike Dri-FIT NBA Swingman
104,99 €
Orlando Magic Essentials
Orlando Magic Essentials T-shirt Nike NBA pour homme
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T-shirt Nike NBA pour homme
34,99 €
Chicago Bulls
Chicago Bulls Tee-shirt Nike NBA pour Homme
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Tee-shirt Nike NBA pour Homme
34,99 €
New York Knicks Association Edition
New York Knicks Association Edition Maillot Nike Dri-FIT NBA Swingman pour homme
Matériaux recyclés
New York Knicks Association Edition
Maillot Nike Dri-FIT NBA Swingman pour homme
104,99 €
Jalen Brunson New York Knicks Icon Edition 2022/23
Jalen Brunson New York Knicks Icon Edition 2022/23 Maillot Nike Dri-FIT NBA Swingman
Matériaux recyclés
Jalen Brunson New York Knicks Icon Edition 2022/23
Maillot Nike Dri-FIT NBA Swingman
104,99 €
Los Angeles Lakers Courtside « Halloween »
Los Angeles Lakers Courtside « Halloween » T-shirt Nike NBA Max90 pour homme
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T-shirt Nike NBA Max90 pour homme
39,99 €
Team 31
Team 31 T-shirt avec logo pour Homme
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T-shirt avec logo pour Homme
34,99 €
Jordan Everyday Elevated
Jordan Everyday Elevated Chaussettes montantes (2 paires)
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Chaussettes montantes (2 paires)
17,99 €
Boston Celtics Club
Boston Celtics Club T-shirt pour homme
Boston Celtics Club
T-shirt pour homme
34,99 €
Jayson Tatum Boston Celtics 2023/24 Icon Edition
Jayson Tatum Boston Celtics 2023/24 Icon Edition Maillot Nike NBA Swingman pour ado
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Maillot Nike NBA Swingman pour ado
84,99 €
Nike Everyday Elevated
Nike Everyday Elevated Chaussettes mi-mollet (3 paires)
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Chaussettes mi-mollet (3 paires)
19,99 €
Golden State Warriors Icon Edition
Golden State Warriors Icon Edition Maillot Nike Dri-FIT NBA Swingman pour homme
Matériaux recyclés
Golden State Warriors Icon Edition
Maillot Nike Dri-FIT NBA Swingman pour homme
104,99 €
Golden State Warriors 2024/25 Association Edition
Golden State Warriors 2024/25 Association Edition Short Nike Dri-FIT NBA Swingman pour Homme
Matériaux recyclés
Golden State Warriors 2024/25 Association Edition
Short Nike Dri-FIT NBA Swingman pour Homme
69,99 €
Golden State Warriors Club
Golden State Warriors Club T-shirt pour homme
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T-shirt pour homme
34,99 €
Jordan
Jordan Boxer en coton Dri-FIT Flight pour homme (lot de 3)
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Boxer en coton Dri-FIT Flight pour homme (lot de 3)
39,99 €
Nike Pro 365
Nike Pro 365 Brassière de sport non rembourrée à maintien léger pour femme
Matériaux recyclés
Nike Pro 365
Brassière de sport non rembourrée à maintien léger pour femme
37,99 €
Nike Rival
Nike Rival Brassière de sport rembourrée à maintien ultra-élevé pour femme
Meilleure vente
Nike Rival
Brassière de sport rembourrée à maintien ultra-élevé pour femme
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Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Legging long taille haute pour femme
Meilleure vente
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Legging long taille haute pour femme
64,99 €
Los Angeles Lakers 2025/26 Statement Edition
Los Angeles Lakers 2025/26 Statement Edition Maillot Nike Dri-FIT NBA Swingman pour homme
Matériaux recyclés
Los Angeles Lakers 2025/26 Statement Edition
Maillot Nike Dri-FIT NBA Swingman pour homme
104,99 €

Tenues de basket: jouez à fond

Exprimez le meilleur de vous-même sur le terrain avec des vêtements de basket qui vous donnent l'impression d'être un pro. Nos leggings et shorts high-tech pour hommes et femmes offrent un maximum de soutien, de confort et de liberté de mouvement. Les hauts en tissu Dri-FIT évacuent la transpiration afin de sécher rapidement. Vous pouvez opter pour des T-shirts, des maillots et des débardeurs amples avec des imprimés inspirés du sport, ou rester simple avec un haut performant et élégant orné de l'emblématique Swoosh.

Le confort est essentiel lorsque vous êtes sur le terrain, mais il est tout aussi important lorsque vous n'y êtes pas. Équipez-vous de nos bas de survêtement doublés en Fleece et de nos sweats à capuche assortis, conçus pour vous garder bien au chaud lors des échauffements ou après le match. Procurez-vous des modèles de qualité professionnelle aux couleurs de votre joueur préféré pour représenter votre équipe avec fierté.

Les juniors en herbe de la NBA vont adorer nos tenues de basket pour enfants. Tenues complètes pour perfectionner leurs compétences, T-shirt graphiques et vêtements de basketball d'intérieur inspirés de leurs joueurs préférés : nous avons ce qu'il faut. Vous trouverez également des tenues de basketball ultra-douces pour bébés, destinées aux futurs joueurs comme aux plus jeunes fans.