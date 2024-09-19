Fouler les parquets de la NBA ou jouer pour le plaisir : quel que soit leur objectif, les jeunes athlètes ont besoin d'un bon short de basket.

Tissu anti-transpirant. Coupe ample pour les moves les plus rapides. Taille élastique qui ne glisse pas : les meilleurs shorts de basket pour enfant permettent de rester focus sur le match. Avec l'équipement adapté, les enfants ont tout pour devenir les LeBron, Sabrina Ionescu ou Giannis de demain.

Et quand tu as trouvé le bon short de basket, tu peux compléter le look avec un t-shirt, un maillot et des chaussures de basket Nike.

Ci-dessous, voici les meilleurs shorts de basket Nike pour enfant.