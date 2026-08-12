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Shorts de Basket et de NBA

(77)
Jordan Sport
Jordan Sport Short en mesh Diamond Dri-FIT pour homme
Matériaux recyclés
Jordan Sport
Short en mesh Diamond Dri-FIT pour homme
49,99 €
San Antonio Spurs Icon Edition
San Antonio Spurs Icon Edition Short Nike NBA Swingman pour Homme
Matériaux recyclés
San Antonio Spurs Icon Edition
Short Nike NBA Swingman pour Homme
69,99 €
Nike Standard Issue
Nike Standard Issue Short de basket en Fleece Therma-FIT 36 cm Homme
Matériaux recyclés
Nike Standard Issue
Short de basket en Fleece Therma-FIT 36 cm Homme
69,99 €
Nike DNA Academy
Nike DNA Academy Short de basket Dri-FIT 20 cm pour homme
Matériaux recyclés
Nike DNA Academy
Short de basket Dri-FIT 20 cm pour homme
34,99 €
ADN Nike
ADN Nike Short de basket 20 cm Dri-FIT pour homme
Matériaux recyclés
ADN Nike
Short de basket 20 cm Dri-FIT pour homme
49,99 €
Nike Standard Issue
Nike Standard Issue Short de basket Practice Mesh 13 cm pour homme
Matériaux recyclés
Nike Standard Issue
Short de basket Practice Mesh 13 cm pour homme
54,99 €
Nike
Nike Short de basket classique Dri-FIT 25 cm pour homme
Matériaux recyclés
Nike
Short de basket classique Dri-FIT 25 cm pour homme
39,99 €
Boston Celtics Statement Edition
Boston Celtics Statement Edition Short de basketball Jordan Dri-FIT NBA Swingman pour homme
Matériaux recyclés
Boston Celtics Statement Edition
Short de basketball Jordan Dri-FIT NBA Swingman pour homme
69,99 €
Nike Classic
Nike Classic Short de basket Dri-FIT 20 cm pour homme
Matériaux recyclés
Nike Classic
Short de basket Dri-FIT 20 cm pour homme
49,99 €
Chicago Bulls Association Edition
Chicago Bulls Association Edition Short Nike NBA Swingman pour Homme
Matériaux recyclés
Chicago Bulls Association Edition
Short Nike NBA Swingman pour Homme
69,99 €
Nike DNA Academy
Nike DNA Academy Short de basket Dri-FIT 28 cm pour homme
Matériaux recyclés
Nike DNA Academy
Short de basket Dri-FIT 28 cm pour homme
34,99 €
Los Angeles Lakers Statement Edition Swingman
Los Angeles Lakers Statement Edition Swingman Short Jordan Dri-FIt NBA pour homme
Matériaux recyclés
Los Angeles Lakers Statement Edition Swingman
Short Jordan Dri-FIt NBA pour homme
69,99 €
Nike Standard Issue
Nike Standard Issue Short de basket en mesh Dri-FIT 13 cm pour homme
Matériaux recyclés
Nike Standard Issue
Short de basket en mesh Dri-FIT 13 cm pour homme
54,99 €
KD x NOCTA
KD x NOCTA Short en jersey Nike pour homme
Matériaux recyclés
KD x NOCTA
Short en jersey Nike pour homme
79,99 €
Nike Standard Issue
Nike Standard Issue Short de basket en molleton Dri-FIT 20 cm pour homme
Matériaux recyclés
Nike Standard Issue
Short de basket en molleton Dri-FIT 20 cm pour homme
69,99 €
Nike DNA
Nike DNA Short de basket 13 cm pour ado
Meilleure vente
Nike DNA
Short de basket 13 cm pour ado
39,99 €
Ja Standard Issue
Ja Standard Issue Short de basket en mesh 13 cm pour homme
Dernières sorties
Ja Standard Issue
Short de basket en mesh 13 cm pour homme
59,99 €
A’ja Wilson
A’ja Wilson Short de basket Dri-FIT 10 cm pour femme
Matériaux recyclés
A’ja Wilson
Short de basket Dri-FIT 10 cm pour femme
54,99 €
Jordan
Jordan Short en mesh Diamond pour homme
Matériaux recyclés
Jordan
Short en mesh Diamond pour homme
54,99 €
Milwaukee Bucks Icon Edition
Milwaukee Bucks Icon Edition Short Nike NBA Swingman pour Homme
Matériaux recyclés
Milwaukee Bucks Icon Edition
Short Nike NBA Swingman pour Homme
69,99 €
Los Angeles Lakers Icon Edition
Los Angeles Lakers Icon Edition Short Nike NBA Swingman pour Homme
Matériaux recyclés
Los Angeles Lakers Icon Edition
Short Nike NBA Swingman pour Homme
69,99 €
Phoenix Suns Icon Edition
Phoenix Suns Icon Edition Short Nike Dri-FIT NBA Swingman pour Homme
Matériaux recyclés
Phoenix Suns Icon Edition
Short Nike Dri-FIT NBA Swingman pour Homme
69,99 €
Nike Essential
Nike Essential Short de basket en mesh Dri-FIT pour femme
Matériaux recyclés
Nike Essential
Short de basket en mesh Dri-FIT pour femme
34,99 €
Jordan Sport
Jordan Sport Short en mesh Dri-FIT pour homme
Matériaux recyclés
Jordan Sport
Short en mesh Dri-FIT pour homme
39,99 €
Kobe
Kobe Short de basket pour Homme
Matériaux recyclés
Kobe
Short de basket pour Homme
99,99 €
KD x NOCTA
KD x NOCTA Short 2-en-1 Nike pour Homme
Matériaux recyclés
KD x NOCTA
Short 2-en-1 Nike pour Homme
89,99 €
Golden State Warriors 2024/25 Association Edition
Golden State Warriors 2024/25 Association Edition Short Nike Dri-FIT NBA Swingman pour Homme
Matériaux recyclés
Golden State Warriors 2024/25 Association Edition
Short Nike Dri-FIT NBA Swingman pour Homme
69,99 €
Jordan
Jordan Short tissé Dri-FIT Diamond pour ado
Dernières sorties
Jordan
Short tissé Dri-FIT Diamond pour ado
44,99 €
Golden State Warriors 2024/25 Swingman Icon Edition
Golden State Warriors 2024/25 Swingman Icon Edition Short replica Nike Dri-FIT NBA pour homme
Matériaux recyclés
Golden State Warriors 2024/25 Swingman Icon Edition
Short replica Nike Dri-FIT NBA pour homme
69,99 €
Jordan Sport
Jordan Sport Short Diamond 10 cm pour femme
Matériaux recyclés
Jordan Sport
Short Diamond 10 cm pour femme
49,99 €
Nike Crossover
Nike Crossover Short de basket Dri-FIT pour ado
Matériaux recyclés
Nike Crossover
Short de basket Dri-FIT pour ado
24,99 €
Jordan Sport
Jordan Sport Short Diamond Dri-FIT 10 cm pour femme
Matériaux recyclés
Jordan Sport
Short Diamond Dri-FIT 10 cm pour femme
59,99 €
Jordan Sport
Jordan Sport Short en mesh pour Femme
Jordan Sport
Short en mesh pour Femme
39,99 €
Jordan Sport
Jordan Sport Short Dri-FIT Y2K pour homme
Matériaux recyclés
Jordan Sport
Short Dri-FIT Y2K pour homme
44,99 €
A'ja Wilson
A'ja Wilson Short de basket Dri-FIT
Matériaux recyclés
A'ja Wilson
Short de basket Dri-FIT
64,99 €
Nike Crossover
Nike Crossover Short de basket Dri-FIT 13 cm pour femme
Matériaux recyclés
Nike Crossover
Short de basket Dri-FIT 13 cm pour femme
54,99 €
Jordan Sport
Jordan Sport Short imprimé taille haute Dri-FIT 13 cm pour femme
Matériaux recyclés
Jordan Sport
Short imprimé taille haute Dri-FIT 13 cm pour femme
44,99 €
Jordan Dri-FIT Sport
Jordan Dri-FIT Sport Short Diamond
Matériaux recyclés
Jordan Dri-FIT Sport
Short Diamond
49,99 €
Ja Standard Issue
Ja Standard Issue Short de basket 15 cm pour Homme
Ja Standard Issue
Short de basket 15 cm pour Homme
69,99 €
Nike Pro 365
Nike Pro 365 Short taille mi-haute 13 cm pour femme
Meilleure vente
Nike Pro 365
Short taille mi-haute 13 cm pour femme
32,99 €
Book Standard Issue
Book Standard Issue Short pour homme
Book Standard Issue
Short pour homme
119,99 €
Nike Standard Issue
Nike Standard Issue Short de basket homme en tissu Fleece Therma-FIT 12,7 cm
Nike Standard Issue
Short de basket homme en tissu Fleece Therma-FIT 12,7 cm
64,99 €
Chicago Bulls Courtside
Chicago Bulls Courtside Short d'entraînement en mesh Jordan Dri-FIT NBA pour homme
Matériaux recyclés
Chicago Bulls Courtside
Short d'entraînement en mesh Jordan Dri-FIT NBA pour homme
74,99 €
Los Angeles Lakers
Los Angeles Lakers Short Nike NBA Swingman pour Homme
Matériaux recyclés
Los Angeles Lakers
Short Nike NBA Swingman pour Homme
69,99 €
Kobe
Kobe Short de basket 2-en-1 pour homme
Matériaux recyclés
Kobe
Short de basket 2-en-1 pour homme
99,99 €
Jordan Sport
Jordan Sport Short 13 cm pour femme
Jordan Sport
Short 13 cm pour femme
39,99 €
Nike Standard Issue
Nike Standard Issue Short de basket en mesh 13 cm pour homme
Matériaux recyclés
Nike Standard Issue
Short de basket en mesh 13 cm pour homme
44,99 €
Boston Celtics Icon Edition
Boston Celtics Icon Edition Short Nike NBA Swingman pour Homme
Matériaux recyclés
Boston Celtics Icon Edition
Short Nike NBA Swingman pour Homme
69,99 €
Kobe
Kobe Short de basket pour Homme
Matériaux recyclés
Kobe
Short de basket pour Homme
99,99 €
KD x NOCTA
KD x NOCTA Short 2-en-1 Nike pour Homme
Matériaux recyclés
KD x NOCTA
Short 2-en-1 Nike pour Homme
89,99 €
Golden State Warriors 2024/25 Association Edition
Golden State Warriors 2024/25 Association Edition Short Nike Dri-FIT NBA Swingman pour Homme
Matériaux recyclés
Golden State Warriors 2024/25 Association Edition
Short Nike Dri-FIT NBA Swingman pour Homme
69,99 €
Jordan
Jordan Short tissé Dri-FIT Diamond pour ado
Dernières sorties
Jordan
Short tissé Dri-FIT Diamond pour ado
44,99 €
Golden State Warriors 2024/25 Swingman Icon Edition
Golden State Warriors 2024/25 Swingman Icon Edition Short replica Nike Dri-FIT NBA pour homme
Matériaux recyclés
Golden State Warriors 2024/25 Swingman Icon Edition
Short replica Nike Dri-FIT NBA pour homme
69,99 €
Jordan Sport
Jordan Sport Short Diamond 10 cm pour femme
Matériaux recyclés
Jordan Sport
Short Diamond 10 cm pour femme
49,99 €
Nike Crossover
Nike Crossover Short de basket Dri-FIT pour ado
Matériaux recyclés
Nike Crossover
Short de basket Dri-FIT pour ado
24,99 €
Jordan Sport
Jordan Sport Short Diamond Dri-FIT 10 cm pour femme
Matériaux recyclés
Jordan Sport
Short Diamond Dri-FIT 10 cm pour femme
59,99 €
Jordan Sport
Jordan Sport Short en mesh pour Femme
Jordan Sport
Short en mesh pour Femme
39,99 €
Jordan Sport
Jordan Sport Short Dri-FIT Y2K pour homme
Matériaux recyclés
Jordan Sport
Short Dri-FIT Y2K pour homme
44,99 €
A'ja Wilson
A'ja Wilson Short de basket Dri-FIT
Matériaux recyclés
A'ja Wilson
Short de basket Dri-FIT
64,99 €
Nike Crossover
Nike Crossover Short de basket Dri-FIT 13 cm pour femme
Matériaux recyclés
Nike Crossover
Short de basket Dri-FIT 13 cm pour femme
54,99 €
Jordan Sport
Jordan Sport Short imprimé taille haute Dri-FIT 13 cm pour femme
Matériaux recyclés
Jordan Sport
Short imprimé taille haute Dri-FIT 13 cm pour femme
44,99 €
Jordan Dri-FIT Sport
Jordan Dri-FIT Sport Short Diamond
Matériaux recyclés
Jordan Dri-FIT Sport
Short Diamond
49,99 €
Ja Standard Issue
Ja Standard Issue Short de basket 15 cm pour Homme
Ja Standard Issue
Short de basket 15 cm pour Homme
69,99 €
Nike Pro 365
Nike Pro 365 Short taille mi-haute 13 cm pour femme
Meilleure vente
Nike Pro 365
Short taille mi-haute 13 cm pour femme
32,99 €
Book Standard Issue
Book Standard Issue Short pour homme
Book Standard Issue
Short pour homme
119,99 €
Nike Standard Issue
Nike Standard Issue Short de basket homme en tissu Fleece Therma-FIT 12,7 cm
Nike Standard Issue
Short de basket homme en tissu Fleece Therma-FIT 12,7 cm
64,99 €
Chicago Bulls Courtside
Chicago Bulls Courtside Short d'entraînement en mesh Jordan Dri-FIT NBA pour homme
Matériaux recyclés
Chicago Bulls Courtside
Short d'entraînement en mesh Jordan Dri-FIT NBA pour homme
74,99 €
Los Angeles Lakers
Los Angeles Lakers Short Nike NBA Swingman pour Homme
Matériaux recyclés
Los Angeles Lakers
Short Nike NBA Swingman pour Homme
69,99 €
Kobe
Kobe Short de basket 2-en-1 pour homme
Matériaux recyclés
Kobe
Short de basket 2-en-1 pour homme
99,99 €
Jordan Sport
Jordan Sport Short 13 cm pour femme
Jordan Sport
Short 13 cm pour femme
39,99 €
Nike Standard Issue
Nike Standard Issue Short de basket en mesh 13 cm pour homme
Matériaux recyclés
Nike Standard Issue
Short de basket en mesh 13 cm pour homme
44,99 €
Boston Celtics Icon Edition
Boston Celtics Icon Edition Short Nike NBA Swingman pour Homme
Matériaux recyclés
Boston Celtics Icon Edition
Short Nike NBA Swingman pour Homme
69,99 €

Shorts de basketball : l'équipe va bénéficier d'une technologie pro

Nos shorts de basketball sont conçus pour améliorer vos performances. Ainsi, nos tissus flexibles suivent vos mouvements et nos tissages respirants vous gardent au frais. Au sein de notre large gamme de couleurs et de coupes, vous trouverez le modèle idéal. Les teintes vives vous permettent de vous affirmer, et les tons neutres s'assortissent facilement. Représentez vos héros avec allure dans nos articles aux couleurs de votre équipe. Nos shorts de basket longs offrent une protection supplémentaire et un look décontracté, tandis que les shorts de basketball courts procurent une sensation ultralégère. Tous présentent le Swoosh emblématique de Nike, gage de qualité reconnaissable entre tous.

Ce qui distingue les shorts de basket sur le terrain, ce sont d'abord les tissus intelligents grâce auxquels vous donnez votre meilleure performance. La construction légère et extensible vous procure une liberté de mouvement absolue : rien ne vous retient. Les fentes aux ourlets et les ceintures élastiques renforcent la sensation d'aisance. Notre technologie innovante Dri-FIT de Nike évacue la transpiration et la disperse à la surface du tissu afin qu'elle sèche rapidement. Les empiècements en mesh et les fentes d'aération optimisent la ventilation pour vous garder au frais et au sec. Les modèles à poches latérales sont parfaits pour sécuriser vos affaires.

Parce que veiller sur notre planète est notre objectif le plus important, nous fabriquons nos vêtements et chaussures dans des matériaux durables autant que possible. Sélectionnez des vêtements qui intègrent au moins 50 % de matières recyclées, comme du polyester recyclé et du nylon filé à partir de bouteilles en plastique, tapis et filets de pêche usés. Tout cela fait partie du programme Move to Zero de Nike, notre aventure vers un avenir zéro émission de carbone et zéro déchet nets. Pour nous rejoindre, choisissez un short de basket portant l'étiquette « Matières durables ».