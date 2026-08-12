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Chaussures d'athlétisme pour le running

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Nike Zoom Rival Sprint Chaussure de sprint à pointes
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Nike Zoom Rival Multi
Nike Zoom Rival Multi Chaussures à pointes d'athlétisme multi-événements
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Nike Dragonfly 2 Elite Pointes d'athlétisme
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Nike Zoom Rival Distance Pointes d'athlétisme
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Nike Dragonfly 2
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Nike Maxfly 2 Chaussure de sprint à pointes
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Nike Victory 2
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Chaussures d'athlétisme pour le running : conçues pour tenir la distance

Pour sprinter vers la ligne d'arrivée ou enchaîner les kilomètres sur la piste, découvre des chaussures Nike d'athlétisme pour le running qui optimisent tes performances. Nous modèles légers intègrent des empeignes respirantes. Nos baskets équipées d'un mesh monocouche favorisent la respirabilité dans les zones où tu en as le plus besoin. Besoin de polyvalence ? Choisis des baskets à quatre ou six pointes amovibles qui améliorent l'adhérence sur les pistes variées. Nous proposons aussi des chaussures adaptables qui conviennent aux courses de moyenne et longue distance. Les modèles qui intègrent du caoutchouc au talon offrent une adhérence fiable : tu peux donc freiner en toute confiance une fois la ligne d'arrivée franchie.


Les chaussures d'athlétisme Nike remportent la médaille d'or du confort. Un amorti au milieu du pied et au talon offre une sensation de rebond qui favorise la décontraction au fil des kilomètres. D'autre part, une sensation de propulsion te pousse vers l'avant. Certains modèles sont dotés d'unités Air Zoom à l'avant-pied. Ces systèmes d'amortis réactifs comprennent deux chambres qui optimisent ta vitesse tout en améliorant la stabilité et le contrôle. Les bases qui assurent ton maintien créent une zone plate qui renforce la stabilité. Certaines versions présentent des plateformes intérieures surélevées afin de promouvoir le contrôle de tes pointes dans les lignes droites et les virages. Sélectionne des chaussures dont la voûte plantaire tient le milieu du pied en place, de sorte que tu te sentes en sécurité et prêt à foncer.


Move to Zero est la mission de Nike pour atteindre le zéro déchet, zéro carbone, et protéger le futur du sport. Pour nous rejoindre, choisis nos chaussures d'athlétisme portant l'étiquette « Matières durables ». Les chaussures sont fabriquées avec au moins 20 % de matières recyclées. Notre polyester durable est tissé à partir de bouteilles en plastique, de tapis et de filets de pêche usagés et détournés de la décharge.