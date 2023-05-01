Six tenues de hip-hop qui célèbrent la musique et le mouvement

6 tenues de hip-hop qui célèbrent la musique et l'activité physique
Conseils mode
Des looks stylés et confortables, approuvés par une pro.
L'année 2023 marque le 50e anniversaire du hip-hop, un style de danse qui a transformé des générations et qui a influencé la musique, la façon de bouger et les tendances actuelles. En cinquante ans, le style hip-hop a évolué et a été défini par des artistes de renom. Mais pour celles et ceux qui font du hip-hop, il ne s'agit pas seulement de suivre la mode pour s'habiller.
« Ça a commencé dans les communautés afro-américaines avec le rap, les graffitis, le breakdance et les DJ, alors ces domaines ont beaucoup influencé la danse », explique Traci Copeland, coach Nike Training Club (NTC) et ancienne danseuse professionnelle de street jazz et de hip-hop. « Mais ça dépend aussi de ton propre style et de la manière dont tu t'exprimes. C'est plus que de la danse. »
Peu importe ton niveau en hip-hop, il te faut la bonne tenue pour danser : elle doit être confortable et te permettre de t'exprimer. Décontractée et ample, elle doit aussi être stylée.
« J'aime bien porter un petit crop top avec un pantalon de survêtement baggy ou un pantalon coupe-vent. Je porte aussi parfois un t-shirt oversize avec un baggy ou un short en été », indique Traci.
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Comme le hip-hop n'est pas seulement un mode d'expression mais aussi une activité sportive à part entière, la coach conseille d'emporter plusieurs hauts à un cours de hip-hop, parce qu'il y a des chances qu'ils finissent trempés. Les chaussures sont tout aussi importantes : pour faire du hip-hop, il te faut une paire qui soit fonctionnelle, mais pas seulement. Tes chaussures doivent être un élément essentiel de ton look. La culture sneakers tient une grande place dans la communauté hip-hop de manière générale, et une tenue de street dance ou de hip-hop n'est pas complète sans une paire de sneakers stylée.
« Je souhaite que toutes les personnes qui veulent faire partie de cette culture, que ce soit à travers la danse ou par n'importe quelle autre plate-forme, fassent preuve de curiosité et d'humilité, affirme Traci. L'esprit de la danse hip-hop (les vêtements que tu portes) et la genèse de la culture hip-hop sont deux choses indissociables. »
Quand tu fais du hip-hop, la tenue que tu choisis n'est pas juste une question de sport. C'est la manière dont tous les aspects (les mouvements, la musique, la tenue que tu portes) s'associent pour célébrer le hip-hop dans son ensemble.
Voici donc six tenues de hip-hop qui t'aideront à pratiquer ce sport et à célébrer en même temps la culture hip-hop.
6 tenues de hip-hop Nike
1.Fluidité
Crop top et baggy, c'est l'ensemble de base pour Traci, qui explique que les danseurs et danseuses de hip-hop préfèrent généralement les vêtements plus amples.
« Ton corps a besoin d'espace et de place pour respirer et bouger », précise-t-elle. Joue avec les proportions pour te démarquer.
2.Touche de couleur
N'aie pas peur d'opter pour des articles colorés quand tu prépares ta tenue de hip-hop. « Que ce soit dans la danse hip-hop ou dans la plupart des styles de danse urbains, tu dois apporter ta touche personnelle à la chorégraphie, explique Traci. Sinon, c'est plat. »
Ça vaut aussi pour ta tenue. Apporte ta touche personnelle.
3.Un côté plus rude
Le confort est la priorité absolue quand tu choisis une tenue pour faire du hip-hop, mais ne mets pas de côté ton style personnel. Tu peux par exemple enfiler une veste sans manches de style militaire par-dessus ton look. Ça te permettra de jouer avec les textures et les coupes sans entraver tes mouvements.
4.Look superposé
Tu prends des cours ? Tu danses à un niveau professionnel ? Peu importe, les tenues de hip-hop et de street dance doivent toujours absorber la transpiration. Rajoute un sweat à col en V ou un sweat à capuche zippé que tu pourras enfiler et enlever comme tu veux pour plus de style et d'énergie.
5.Tout est dans le jeu de jambes
« Les chaussures, c'est l'élément le plus important de la tenue, prévient Traci. Surtout si tu fais une chorégraphie qui nécessite un bon jeu de jambes. Tes pieds doivent pouvoir bouger, mais quand tu danses, tu dois aussi y mettre ton style. Tes chaussures doivent donc être à la fois stylées et fonctionnelles. »
Pour bouger avec style, choisis un modèle iconique comme la Air Force 1 (que tu optes pour une version blanche classique ou une variante plus colorée).
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6.Pour tous les âges
Pour les jeunes, aide-les à développer une passion pour le hip-hop en choisissant des tenues qui correspondent à leur style et apprends-leur l'histoire et la signification de cet art.
« Ce n'est pas juste de la danse ou de la musique, c'est un mélange d'art, de style et une philosophie de vie au final, indique Traci. La culture hip-hop et la danse sont faites pour être partagées avec d'autres personnes. »
Rédaction : Aemilia Madden