Comment porter un pantalon cargo
Conseils mode
C'est encore mieux avec des poches.
Parmi toutes les tendances de l'année 2000 qui font leur retour, le pantalon cargo est clairement l'une des plus faciles à porter, aussi bien pour les hommes que pour les femmes.
Baggy au look original. Slim à l'esprit sportswear. Avec ses nombreuses poches, ce pantalon décontracté se décline dans plein de coupes différentes. Le choix est si vaste qu'on ne sait pas toujours comment porter un pantalon cargo ou avec quoi.
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Pour commencer, il faut savoir qu'à l'origine, le pantalon cargo est un vêtement utilitaire, que tu le portes pour ça ou pas. Il est donc assez facile à associer. Tous les essentiels de ton dressing iront parfaitement avec un pantalon cargo : t-shirts, sweats, vestes ou pulls oversize. Quand il fait chaud, opte pour un crop top ou un haut sans manches.
Pour un look plus fashion, mets l'accent sur son côté pragmatique avec des pièces fonctionnelles comme une veste technique et des accessoires qui protègent du soleil, comme une casquette et des lunettes de soleil. Tu peux aussi adopter un look monochrome ou même color-block, en combinant des teintes vives comme du vert flashy, du jaune pâle, de l'orange et du lilas.
Tu peux même afficher un style encore plus affirmé en associant ton pantalon cargo à des pièces originales comme un haut à demi-zip façon color-block, un body ajouré ou un sac à bandoulière en chaîne, pour un résultat moins utilitaire et plus fashion.
Pour un look réussi, choisis bien les chaussures que tu porteras avec ton pantalon cargo. Le must : des chaussures de trail colorées, des baskets blanches éclatantes ou encore une sneaker culte comme la Air Jordan, la Air Force 1 ou la Air Max. Tu peux aussi opter pour une chaussure de skate souple et respirante pour un style plus décontracté.
Tu cherches de nouvelles idées de looks qui iront avec ton pantalon cargo fétiche ? Tu veux tenter ce pantalon à poches pour la première fois ? Voici sept idées de tenues à porter en toute saison.
7 idées de tenues avec un pantalon cargo
1. Un look sport-chic avec une dominante de vert
Un pantalon cargo vert ? Rien de bien original à première vue. C'est du déjà-vu : un pantalon treillis vert associé à un t-shirt basique et des sneakers blanches classiques.
Mais tu peux revisiter ce look en portant des tons plus flashy et plus dynamiques de la tête aux pieds, comme du vert et du jaune. Un pantalon cargo à la coupe ample et décontractée viendra contrebalancer les couleurs voyantes. Pour équilibrer les volumes, associe-le à un haut près du corps comme par exemple une brassière de sport ou un débardeur. Pour parfaire ce look, mise sur une veste aviateur légère et ajoute du peps avec des accessoires tout aussi colorés comme des sneakers color-block et un tote bag.
2. Le cargo en version chic
Un pantalon cargo classique est décontracté, confortable et comporte plein de poches. Pour un style actuel, mise tout sur la superposition. Reste sur l'esthétique classique et ajoute un débardeur ou un haut sans manches dans des tons neutres. Complète ce look décontracté avec une chemise à manches courtes déboutonnée.
Pour une harmonie parfaite, choisis une Air Jordan 1 Mid SE Craft dans une couleur complémentaire : le détail cool par excellence. Pour les accessoires, opte pour une paire de lunettes de soleil avec une monture plus petite dans une couleur coordonnée. De quoi parfaire ton look.
3. Une coupe baggy pour un look épuré
Essaie le pantalon cargo en total look noir. Voici une tenue qui se porte en toutes circonstances, surtout si elle s'articule autour d'un modèle taille haute à la coupe large. C'est encore mieux si ce pantalon a des liens au niveau de l'ourlet pour personnaliser la tenue (chevilles lâches ou resserrées pour montrer entièrement tes chaussures).
En haut, une veste technique indéchirable à poches accentuera le côté utilitaire. Porte-la sur un t-shirt court et ample pour un maximum de style. Pour finir, ajoute une sneaker colorée comme la Nike Air Max 97 By You pour un côté nostalgique, et un sac à bandoulière en nylon pour une touche sport-chic.
4. Un look classique, confortable et cool
En week-end ou en télétravail, mise sur une valeur sûre : un pantalon cargo kaki en nylon indéchirable. Ajoute un sweat à capuche gris pour allier chaleur et style classique, et des chaussettes-chaussons rembourrées toutes moelleuses pour passer en mode détente. Tu dois sortir de chez toi pour aller chercher à manger ? Mets une paire de chaussures confortables, comme des sneakers de running toutes blanches. La touche finale : des lunettes de soleil aviateur en métal pour un style classe et indémodable.
5. Un look coordonné
Tu veux te simplifier la vie ? Porte un ensemble (dans ce cas précis, un haut à 1/4 de zip et un pantalon). Et tu peux obtenir ce résultat avec tous tes pantalons cargo préférés. Un look color-block, c'est parfait pour une tenue de week-end soignée. Le must : porter une pièce qui attire l'œil en dessous, comme un body ajouré.
En plus, ce pantalon cargo a une taille élastique avec un cordon qui peut être resserré ou non. Des accessoires simples comme une paire de Nike Air Force 1 '07 et des lunettes de soleil noires stylées viendront parfaire le tout.
6. Un pantalon cargo convertible pour un look 2-en-1
Pour un look épuré, choisis des pièces neutres inspirées du skate. C'est la tenue parfaite pour un samedi tranquille en ville ou pour aller au skate park. Le meilleur dans tout ça ? C'est que tu peux transformer ce pantalon cargo en short. Porte-le avec un t-shirt blanc à manches longues, des chaussettes mi-mollet, des sneakers en daim et en toile et une casquette de baseball.
7. Un look qui joue sur les proportions
Démarque-toi avec un pantalon cargo large. Pour en faire la pièce maîtresse de ton look, associe-le à des éléments neutres comme un t-shirt oversize et des sneakers montantes. Résultat : du style sans effort. Un sac banane renforcera le côté fonctionnel et te permettra de garder les mains libres pour vadrouiller. Conseil : opte pour des vêtements oversize pour un effet ultra-moderne.
Rédaction : Laura Lajiness Kaupke