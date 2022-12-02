Cinq façons de porter un crop top Nike
Conseils mode
Que tu te détendes chez toi ou que tu te rendes à un entraînement, il existe de nombreuses façons de porter un crop top.
Ne sous-estime pas la polyvalence du crop top. Cette silhouette rétrécie, qui arrive généralement au-dessus du nombril, est de plus en plus populaire pour la simple raison qu'il n'y a pas une seule bonne façon, ou occasion, de le porter.
Le crop top est souvent plus habillé que ses homologues le tee-shirt ou la brassière de sport, mais il offre toujours un certain confort avec sa fabrication en coton doux ou en tissu extensible. Ces dernières années, la montée en puissance des pantalons à taille haute a fait du crop top un vêtement essentiel, non seulement pour la salle de sport, mais aussi pour le travail. Tu peux le porter avec un legging de running extensible ou un cycliste pendant que tu t'entraînes, puis le remplacer par un jean ou un pantalon quand il est temps de changer d'endroit.
Tous les modèles de crop top ne se ressemblent pas. En fonction de ton activité ou de ta destination, tu devras réfléchir à la façon de porter les crop tops, qu'ils soient amples et décontractés ou serrés et ajustés. Tu trouveras ci-dessous cinq looks différents de crop top pour t'inspirer, que ce soit pour compléter ta collection ou pour un premier achat.
1. Associe un crop top à col roulé à un short taille haute
Crédit photo : Porsha Ellis
Il peut sembler contre-intuitif de choisir un crop top à col montant, mais il y a un équilibre stylé à jouer avec des proportions inattendues. Un crop top à col roulé se situe à la limite entre un look ultra-stylé et sportif, ce qui en fait un vêtement phare à associer à un short taille haute. Ce look monochrome attire l'attention sur les détails : une fermeture à zip, des passepoils contrastés et une paire de sneakers Vapormax. Le détail du col à zip du crop top permet non seulement de l'enfiler et de l'enlever facilement, mais aussi de montrer un peu plus de cou si tu le souhaites.
2. Porte un crop top ajusté avec un survêtement ample
Crédit photo : Nia Symone
Certains jours, tu veux rester en tenue décontractée, comme quand tu te prélasses chez toi dans un survêtement en coton doux. Pendant ces journées décontractées, tu peux opter pour un look classe et stylé, constitué de teintes neutres mélangées. Tu n'auras pas beaucoup d'efforts à faire pour savoir si les modèles sont bien assortis. Un haut ajusté un peu élastique équilibrera la coupe ample des survêtements, mais sera toujours confortable à porter quand tu t'allongeras sur ton canapé ou que tu feras quelques tâches ménagères. Et, pour une touche de confort et de douceur, essaye d'ajouter un crop top confortable à la silhouette ajustée.
Si tu sors voir une amie pour prendre un brunch ou même si tu vas simplement faire des courses, essaye d'ajouter une paire de chaussures Nike Blazer blanches, un tote bag à poignée et des bijoux originaux pour donner à l'ensemble une touche cool et éclatante, le tout sans effort.
3. Associe ton crop top oversize à un legging
Crédit photo : Dhyani Bella
Quand tu joues avec les proportions et la coupe, tu ne peux pas te tromper en associant un vêtement décontracté à une silhouette moulante.
Les leggings sont un indispensable pour aller à la salle de sport, mais pour les porter au-delà de la salle, associe-les à un crop top ample qui s'adapte plus au quotidien. L'ourlet plus court le distingue de tes tee-shirts de sport décontractés, car il laisse apparaitre un peu de peau, tout en couvrant le dessus du nombril. Si tu n'es pas fan des crop tops, ce modèle est un excellent point de départ pour te familiariser avec cette silhouette.
Pour un look plus décontracté, essaye de le porter avec des sneakers bicolores et un tote bag qui t'accompagnera partout, du brunch aux courses.
4. Porte un crop top drapé avec un cycliste taille haute
Crédit photo : Porsha Ellis
Même si tu prévois d'associer juste les crop tops à un look sportif décontracté, tu peux te démarquer avec une silhouette aux détails inattendus comme cette version drapée avec une torsion au centre de la poitrine.
Une association colorée avec un cycliste de la même famille de couleurs (et même des chaussures coordonnées) permet de créer un look stylé. Si tu veux un peu plus de protection pour ce combo coloré, essaye de superposer une chemise à boutons oversize. L'aspect plus formel met en avant le look tout en servant de vêtement léger pour protéger ta peau.
5. Associe ton crop top de yoga à un legging
Crédit photo : Naomi Hutchinson
Prépare-toi à t'étirer et à bouger avec un ensemble comprenant un crop top et un legging assortis. Pour les entraînements à faible impact comme le yoga, un crop top peut être porté seul (avec un legging ou un short) ou facilement superposé sous une veste ou un haut à manches longues pendant que tu t'échauffes. Les couleurs bicolores et les surpiqûres contrastées font de cette tenue d'entraînement un élément qui attire le regard pendant le cours et convient pour aller boire un café après.
Rédaction : Aemilia Madden