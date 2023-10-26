Quelle tenue porter quand il pleut ?
Conseils mode
Prends tes bottes de pluie et ton plus joli parapluie. Et découvre ces vêtements Nike pour les jours de mauvais temps.
La pluie… ça donne envie de rester au chaud dans son lit. Mais quand il faut aller au travail ou faire quelques courses, pas le choix ! Dans ce cas, assure-toi d'avoir une tenue stylée pour affronter les intempéries.
Quand vient le moment de choisir ce que tu vas mettre sous la pluie, garde ça en tête : où que tu ailles, l'objectif est de rester au sec. À quoi bon mettre une tenue super classe si c'est pour qu'elle soit complètement trempée quand tu arrives ? Les vêtements et chaussures imperméables ou qui résistent à l'eau ne sont pas seulement pratiques. C'est aussi une bonne occasion d'afficher ton style perso… rien de mieux quand on cherche une jolie tenue de pluie !
Découvre ci-dessous les meilleurs vêtements et chaussures Nike pour la pluie.
(Contenu apparenté : Équipement de running imperméable pour vos runs sous la pluie)
Idées de tenues pour la pluie : 5 essentiels stylés
1. Vestes de pluie
Quand la pluie s'invite, la première chose à faire est de se protéger avec une veste. Tu lui diras merci, surtout s'il se met à pleuvoir des cordes. Si tu n'as pas de parapluie, une veste de pluie avec une capuche profonde protègera ton visage des gouttes. Chaque détail compte : opte pour des coutures étanches et des zips résistants à l'eau, comme sur la veste Nike ACG Storm-FIT « Cascade Rains » pour rester au sec.
2. Vestes et vestes sans manches résistantes à l'eau
Quand la météo est plus à la bruine qu'à la pluie torrentielle, une veste résistante à l'eau suffit pour enchaîner tes activités de la journée sans prise de tête. Direction le green ? Rien de mieux qu'une veste de golf pour affronter une pluie légère. Sinon, mets une veste de trail et pars pour 6 km dans la brume à travers les bois. Quand il pleut en été, choisis plutôt des vestes légères et respirantes. L'idéal est d'avoir un modèle léger pour les journées plus chaudes et une doudoune confortable avec la technologie Therma-FIT pour te tenir chaud quand l'hiver arrive.
3. Manteaux imperméables
Si tu as déjà un imperméable de sport dans ton dressing, tu peux aussi te trouver un trench. Il apportera une touche finale élégante à ta tenue de pluie. Ces modèles intègrent des détails uniques pour faire de ton vêtement d'extérieur un indispensable mode. Par exemple ? Le design de la veste 3-en-1 Serena Williams Design Crew inspiré d'une cape, et les lignes épurées de la parka noire Nike Sportswear Storm-FIT ADV GORE-TEX, qui peuvent ajouter une touche spéciale à ta tenue. En plus, la coupe d'un trench est élégante et adaptée pour le bureau ou les occasions plus habillées.
4. Pantalons et leggings résistants à l'eau
Par temps pluvieux, il se peut qu'un peu de boue atterrisse sur tes chevilles et mollets, surtout si tu marches dans l'herbe. N'aie plus peur de tacher tes vêtements avec les pantalons Nike résistants à l'eau. Ces modèles te gardent au sec, en plus d'être faciles à nettoyer. Si tu crains que l'ourlet ne trempe dans les flaques d'eau, choisis un pantalon ajusté ou resserré à la cheville.
5. Chaussures
Ne laisse pas des chaussures trempées gâcher ta belle tenue de pluie. Des flaques ? Même pas peur ! Il te suffit de mettre une paire de chaussures qui protègera tes chaussettes et tes pieds de l'humidité. Ça tombe bien, on propose des modèles conçus avec une semelle résistante et une empeigne déperlante. Comme ça, tu profites d'un confort total, peu importe ce que la journée te réserve.
Rédaction : Aemilia Madden