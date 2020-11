Six habitudes pour avoir l'état d'esprit d'un athlète

03. Trouvez votre but dans la vie.

Vous n'en êtes peut-être pas conscient, mais vous avez en vous une source de motivation infinie dans laquelle vous pouvez puiser à tout moment, à condition d'avoir identifié votre « pourquoi », un but fondamental qui vous anime à chaque fois que vous relevez un nouveau défi. Pour les athlètes de haut niveau, ce « pourquoi » est personnel et bien souvent d'ordre affectif. Par exemple, LeBron James et Serena Williams disent tous les deux que ce qui les motive, c'est de pousser les enfants qui leur ressemblent et qui présentent un parcours similaire à atteindre l'excellence. Pour identifier votre but dans la vie, vous pouvez commencer par déterminer ce qui vous donne un sentiment d'accomplissement ou de fierté. Si vous êtes perdu, inspirez-vous des plus grands joueurs de NBA et de tennis qui font tout ça pour la nouvelle génération, et focalisez votre objectif sur quelqu'un qui compte pour vous. Le fait de vous concentrer sur les besoins des autres peut vous motiver, et même vous pousser à travailler un peu plus dur que d'habitude.



04. Ne rien lâcher.

La détermination est un mélange de passion et de persévérance qui nous aide à atteindre nos objectifs à long terme. Cette force d'esprit, c'est ce qu'un coach veut voir chez un athlète. La manière la plus simple d'évaluer votre détermination, c'est de voir si vous allez au bout des choses. Est-ce que vous finissez les tâches que vous commencez ? Est-ce que vous vous souvenez quelle était la tâche à l'origine ? Si vous ne savez pas trop quoi répondre à ces questions, fixez-vous un petit objectif atteignable en quelques jours (manger un repas sans viande trois jours par semaine au lieu de devenir 100 % vegan, par exemple). Si vous atteignez cet objectif, réessayez encore et encore, en ajoutant peut-être un jour supplémentaire dans la semaine, puis un autre, jusqu'à ce que les semaines se transforment en mois ou même en années. En accomplissant régulièrement de petits objectifs, vous pourrez améliorer votre détermination et ainsi en atteindre de plus grands.



05. Faites preuve de méthode.

Les athlètes de haut niveau se reposent souvent sur des routines quotidiennes quasi obsessionnelles pour organiser leurs tâches et ne pas perdre leurs objectifs de vue. Dans la vie de tous les jours, faire preuve de méthode peut tout simplement consister à tenir scrupuleusement un agenda. Observez votre quotidien et posez-vous les questions suivantes : est-ce que j'effectue mes tâches à un rythme suffisamment régulier pour en retirer de la satisfaction ? Est-ce que je répète suffisamment les mêmes tâches pour les retenir à force de les faire ? Est-ce que j'ai intégré un plan d'action, c'est-à-dire des tâches à court terme qui mènent à des objectifs à long terme ? Est-ce que je mets l'accent sur mon but ultime (votre « pourquoi » devant rester votre préoccupation première) ? Et pour finir, est-ce que je fais preuve de tolérance envers moi-même en ne me punissant jamais pour mes échecs ? Cette bienveillance peut en effet vous aider à maintenir le cap sur le long terme.



06. Assumez.

Dans sa définition la plus simple, le verbe « assumer » signifie prendre l'entière responsabilité de sa propre progression, sans se trouver d'excuses ni se blâmer. C'est l'un des grands principes qui transforment les grands talents en grands athlètes, parce qu'ils ont compris qu'eux seuls ont le contrôle sur leurs performances. Comme pour la méthode, vous pouvez facilement analyser si vous remplissez ce critère : avez-vous l'habitude de prendre vos responsabilités (en prenant les choses en main quand on vous le demande) ? Êtes-vous prêt à rendre des comptes (c'est-à-dire à accepter toutes les conséquences, bonnes et mauvaises) ? Êtes-vous fiable (en prenant vos responsabilités jour après jour) ? Et faites-vous preuve d'engagement (en faisant plus que ce qu'on attend de vous) ? Prendre réellement ses responsabilités, c'est se comporter en véritable leader. Vous êtes quelqu'un de fiable et allez au-delà de ce qu'on attend de vous : c'est pourquoi cette qualité n'est pas seulement bénéfique pour vous, mais aussi pour vos coéquipiers, votre famille ou vos amis. Ils savent qu'ils peuvent toujours compter sur vous, dans les moments décisifs comme au quotidien.