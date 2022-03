Comme vous vous en doutez, les messages positifs peuvent améliorer votre expérience d'entraînement. D'après une méta-analyse publiée dans la revue « Perspectives on Psychological Science », ils permettraient d'avoir une meilleure image de soi-même, mais aussi d'améliorer ses performances. L'auto-encouragement (surtout associé à la visualisation et à la définition d'objectifs) peut contribuer à booster votre endurance sportive, selon une étude publiée dans la revue « Sports Medicine ». Votre entraînement peut également vous paraître moins intense, comme le suggère une étude publiée dans la revue « Medicine & Science in Sports & Exercise ». L'utilisation d'un langage compatissant peut notamment générer plus d'énergie et réduire le rythme cardiaque, comme le montre l'étude de la revue « Clinical Psychological Science ».



Cela dit, il n'y a qu'un pas entre l'autosuggestion positive et l'excès de positivité. Ce dernier peut en fait jouer contre vous, car il peut sembler moins réaliste. « Si votre esprit rejette votre autosuggestion positive, c'est pire que de n'avoir rien fait », explique le Dr Jonathan Fader, psychologue sportif et auteur de « Life as Sport: What Top Athletes Can Teach You About How to Win in Life ». « Quand vous vous promettez trop de choses que vous ne tenez pas, votre efficacité, soit ce dont vous vous sentez capable, diminue. »