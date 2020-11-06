Comment trouver votre objectif pour vous motiver

Votre « pourquoi » : une source de motivation intarissable
Coaching
Connaître votre but ultime peut vous aider à traverser des situations difficiles. Découvrez comment le trouver et ce qu'il faut faire si vous le perdez de vue.
Votre métier et vos passions, aussi exceptionnels soient-ils, ne définiront jamais la personne que vous êtes ou la raison pour laquelle vous faites les choses. Ce serait plutôt votre « pourquoi », ou votre but dans la vie, et quand vous distinguez cela de votre « quoi » et « comment », vous obtenez une source inépuisable de motivation.
Le sentiment d'avoir un but est également associé à une meilleure santé physique et mentale, ainsi qu'à une plus longue vie. « Considérez votre pourquoi comme une sorte de ligne directrice, votre étoile polaire personnelle. C'est ce qui vous donne la direction à suivre et qui vous dit quoi faire au quotidien, et cela ne doit pas changer, même si votre situation, elle, change », explique le Docteur Nicole Detling, coach en performances mentales et co-auteure de l'ouvrage « Don't Leave Your Mind Behind: The Mental Side of Performance. » Inévitablement, votre situation va changer, et ce que vous faites dans ces moments-là montre à quel point vous êtes en phase avec votre but dans la vie.
Imaginons que vous perdiez votre travail de bureau. Si vous passiez vos week-ends à faire des cupcakes pour vos amis et votre famille et que vous vous sentiez épanoui en le faisant, vous pourriez saisir cette occasion pour changer de métier. Au lieu de postuler pour un autre boulot impliquant d'innombrables réunions et e-mails, vous pourriez prendre des cours de pâtisserie et chercher un job de pâtissier. Ou imaginons qu'un orage vous empêche de faire votre run d'entraînement. Si votre pourquoi, ce sont les liens que vous avez avec votre père, qui courait avec vous quand vous étiez petit et qui vient vous encourager à toutes vos courses, vous pouvez utiliser ce temps pour faire un entraînement de renforcement musculaire pour les runners dans votre salon.
« Avoir un but dans la vie, c'est ce qui nous donne l'énergie, la force et la motivation de sauter du lit le matin, explique le Docteur Jim Afremow, psychologue du sport et auteur de « The Champion's Mind: How Great Athletes Think, Train, and Thrive. » Sans but dans la vie, une personne peut se sentir isolée, démotivée et à la dérive. » Difficile alors d'avancer, que vous soyez à la recherche d'un travail ou que vous vous lanciez dans un programme d'entraînement.
« Avoir un but dans la vie, c'est ce qui nous donne l'énergie, la force et la motivation de sauter du lit le matin. Sans but dans la vie, une personne peut se sentir isolée, démotivée et à la dérive. »
Docteur Jim Afremow, psychologue du sport et auteur de « The Champion's Mind: How Great Athletes Think, Train, and Thrive. »
Comment trouver votre but dans la vie
Trouver et confirmer son but dans la vie est tout un processus, explique le Dr Afremow. Commencez par réfléchir à ce que vous voulez ou aimez faire personnellement, par exemple : « J'adore le sport que je fais et je veux découvrir jusqu'où je peux progresser dans cette discipline » ou « Je suis épanoui quand je suis au contact de ma communauté. » Si vous n'en avez pas la moindre idée, posez-vous les questions suivantes : « Qu'est-ce qui me permettra d'être fier de moi aujourd'hui ? » ou « Quelles injustices est-ce que je veux corriger ? » Cela vous aidera à creuser et à déterminer les activités ou les causes qui vous touchent.
Une fois que vous vous êtes fait une idée de votre but dans la vie, « reconnectez-vous à ce but tous les jours en y réfléchissant le matin, avant que ne surviennent les tracas du quotidien, conseille Jim Afremow. Visualisez mentalement l'accomplissement de votre objectif de vie personnel. » Et placez des choses qui vous le rappellent dans des endroits devant lesquels vous passez, pour ne pas oublier quel est votre but et comment vous vous sentirez en l'atteignant. Cela peut être une carte de félicitations de votre père ou un post-it. Le fait de voir ces rappels peut vous aider à adopter et à conserver des habitudes saines qui vous permettent de vous rapprocher de votre étoile polaire, explique Nicole Detling.
Que faire si vous perdez votre pourquoi
- Ne paniquez pas.
C'est humain. Même en ayant un but dans la vie, vous aurez des jours où vous vous sentirez frustré ou découragé. Sachez qu'une décision n'est pas nécessairement bonne ou mauvaise ; parfois, vous aurez besoin d'une journée de répit sans écumer les offres d'emploi, ou de faire une sieste au lieu de vous entraîner. « L'essentiel, c'est de ne pas succomber au défaitisme mais d'être conscient de ces sentiments », explique le Dr Afremow.
- Inspirez-vous des autres.
Si vous vous sentez déprimé plus que ponctuellement, il se peut que vous ayez perdu votre but dans la vie. Pour le retrouver (ou en trouver un nouveau), cherchez l'inspiration autour de vous. Demandez à des amis de confiance, des membres de votre famille, un thérapeute, un coach ou un collègue quel est leur but personnel dans la vie. Regardez un film émouvant. Lisez la biographie de personnes que vous admirez. « Cherchez à savoir ce que ces personnes ont fait quand elles ont perdu le but de leur vie ou que les choses se sont corsées, conseille Jim Afremow. Vous verrez que souvent, ces personnes étaient motivées par différentes choses à différents moments de leur vie. Cherchez des similitudes avec votre situation actuelle et utilisez ces points communs pour vous remettre sur la voie. »
- Cherchez les réponses en vous (encore une fois).
Posez-vous à nouveau les questions profondes que vous vous étiez posées au début, préconise Nicole Detling. Et ajoutez quelques questions supplémentaires : « Qu'est-ce qui compte le plus pour moi ? Pourquoi est-ce que ça compte autant pour moi ? Et à quoi est-ce que cela ressemblera selon moi dans le futur ? » Notez le résultat de vos réflexions pour ne pas l'oublier.
- Faites un petit pas en avant.
Si vous vous sentez vraiment coincé, réfléchissez à une action, et une seule, qui peut vous donner le sentiment d'avancer un petit peu, comme commander un livre de pâtisserie. « La plupart du temps, une action en entraîne une autre. Et quand vous faites quelque chose qui vous sort de cette zone de peur, tout d'un coup, vous reprenez le contrôle et vous reprenez un peu confiance en vous », ajoute-t-elle. Il s'agit ensuite d'y réfléchir. Les décisions que vous prenez vous rapprochent-elles ou vous éloignent-elles de votre but ? De là, vous pouvez réajuster les choses.
Et pour éviter toute confusion, précisons que le fait d'avoir un but dans la vie ne veut pas dire qu'elle deviendra tout à coup plus facile. « Travailler dur, c'est un boulot de tous les jours. Mais avoir un but dans la vie permet d'envisager ce boulot et les difficultés qui peuvent apparaître, comme un défi à relever, ajoute Jim Afremow. Cela vous aide à voir les "échecs" comme une occasion d'apprendre, et cela vous rendra plus fort au lieu de stopper votre progression ou de vous briser. » C'est précisément l'intérêt d'avoir un but dans la vie : même dans vos moments les plus difficiles, il peut vous aider à avancer et à devenir quelqu'un de meilleur.