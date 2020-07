Podcast Trained : Arianna Huffington

On ne naît pas excellent, on le devient. Dans cet esprit, la série de podcasts « Trained » de Nike explore l'approche holistique du fitness pour vous aider à devenir un meilleur entraîneur et un meilleur athlète. Découvrez les dernières innovations, idées et tendances présentées par des experts dans le domaine du training.



Dans cette épisode, Arianna Huffington et Ryan s'intéressent aux raisons qui poussent les gens qui réussisent le mieux à se vanter d'être trop occupés et épuisés, et pourquoi Arianna trouve cette fierté mal placée. Écoutez-les discuter du besoin urgent de rédéfinir la manière dont notre société mesure la réussite et des étapes pour y arriver.