De nombreux aliments conçus pour plaire aux enfants contiennent beaucoup de sucre raffiné et de produits chimiques ajoutés pour préserver leur fraîcheur, explique Adam Feit. Si manger des chips ou un cookie de temps en temps ne fait pas de mal (c'est valable pour les parents aussi), vous devez privilégier aussi souvent que possible des aliments complets et nutritifs pour nourrir vos enfants. Plutôt que d'étiqueter les choses comme étant bonnes ou mauvaises (ce qui pourrait initier des troubles alimentaires), il s'avère efficace de recréer leurs en-cas préférés en utilisant des ingrédients que vous pouvez contrôler. « Cela peut les aider à modifier leur perception de la nourriture, en l'envisageant comme un concept qui ne se limite pas aux aliments conditionnés qu'ils voient à la télévision. Cela leur permet également de passer un bon moment à cuisiner en votre compagnie, et de favoriser une relation positive avec la nourriture elle-même », ajoute le spécialiste.



Essayez ces recettes maison riches en glucides sains pour nourrir vos enfants en pleine croissance. L'essentiel est de ne pas les priver des gourmandises qu'ils adorent. Vos enfants doivent voir que vous pouvez leur concocter des en-cas et repas tout aussi délicieux et satisfaisants avec de vrais aliments à la maison.