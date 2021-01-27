Réservez le développé couché pour les entraînements de renforcement axés sur la masse musculaire. Prenez votre temps et concentrez-vous sur votre posture. Si vous voulez gagner en force et en masse musculaires, commencez par 3 séries de 12 à 15 répétitions, avec une charge lourde tout en restant accessible pour les 3 à 5 dernières répétitions. Au bout de deux ou trois semaines, augmentez la charge et passez à 3 séries de 10 à 12 répétitions. Puis, au bout de deux ou trois semaines de plus, augmentez à nouveau la charge et passez à 3 séries de 6 à 10 répétitions. Si vous cherchez à gagner en puissance, essayez de faire 3 à 5 séries de 1 à 3 répétitions avec une charge suffisamment lourde pour représenter un défi à chaque répétition.