Lorsque vous arrivez à la partie des pompes et des squats, choisissez celui ou celle qui devra montrer sa force surhumaine. Il ou elle devra continuer à réaliser les mouvements pendant que le reste de la famille ajoutera différents objets pour augmenter le poids. Maman pourra-t-elle faire des pompes avec le chien sur son dos ? Les plus petits pourront-ils soulever les sacs de linge sale tout en faisant des squats ? Il est temps de montrer à quel point vous êtes fort !