Le secret d'un nouveau départ réussi

1. Revenez à cette raison profonde qui vous pousse à agir.

« Les athlètes qui s'entraînent malgré l'absence d'envie se mettent au travail non pas parce qu'ils sont doués d'une motivation à toute épreuve, mais parce qu'ils se sont engagés en faveur d'une plus grande cause », explique le docteur Detling. Que vous cherchiez à soulever des poids plus lourds, à étudier de manière plus régulière, à réduire votre consommation de plastique ou à échanger plus souvent avec vos grands-parents, demandez-vous pourquoi vous vous êtes fixé cet objectif. Vous voulez vous sentir plus énergique ? Plus heureux ? Plus présent ? « Posez-vous cette question régulièrement jusqu'à découvrir une raison si profonde qu'elle vous fait l'effet d'un coup de poing dans le ventre », indique-t-elle. Invoquez cette raison à chaque fois que vous avez besoin d'un coup de boost.



2. Ayez le dernier mot.

Nous entretenons tous un monologue intérieur qui nous transmet des informations en permanence, explique Nicole Detling, et celui-ci se veut généralement décourageant. On envisagera par exemple de se mettre à la rédaction d'un journal intime, mais une petite voix viendra alors nous convaincre que cela prend trop de temps ou que l'on n'a rien d'intéressant à écrire. La coach conseille donc de répliquer délibérément, en vous répétant votre raison de faire et ce à quoi vous vous êtes engagé, pour faire taire cette petite voix et lui retirer son pouvoir de persuasion. « Cela revient à disputer un match de tennis dans votre tête, résume-t-elle. Votre cerveau va envoyer la balle par-dessus le filet pour vous signaler son absence de motivation. À vous de frapper la balle en retour à chaque fois. »



3. Utilisez un compte à rebours.

Pour vous mettre en action sans attendre, au propre (sortir du lit pour faire du yoga) comme au figuré (vous inscrire à ce cours qui vous tente depuis longtemps), faites le décompte dans votre tête : « 3, 2, 1, go ». Le simple emploi d'un compte à rebours peut vous donner une impression de maîtrise, indique Nicole Detling, et convaincre votre cerveau que vous avez déjà pris la décision d'agir. Utilisez cette technique pour des petits pas, comme « 3, 2, 1, enfile tes sneakers », « 3, 2, 1, ouvre cette porte », « 3, 2, 1, fais le tour du quartier en courant », etc., mais pas pour des étapes plus importantes comme « 3, 2, 1, cours 10 km ». Ainsi, l'injonction vous paraîtra faisable et vous gagnerez en assurance en accumulant les réussites au fur et à mesure.



4. Facilitez-vous la tâche.

Si vous avez beaucoup de mal à reprendre votre ancienne routine, imaginez un moyen de la rendre plus agréable. Par exemple, si vous éprouvez des difficultés à vous remettre à la musculation, essayez d'écouter une musique qui vous plaît (plutôt que de ne rien écouter du tout ou de lancer une playlist qui vous laisse de marbre). Une récente étude montre en effet que votre musique préférée peut distraire votre cerveau de la tâche en cours et ainsi vous demander moins d'efforts. (Cette étude a également découvert qu'écouter des chansons que vous aimez et dont le rythme s'élève à 165 temps par minutes pouvait augmenter votre force et votre endurance à l'entraînement.) C'est comme si vous graissiez vos rouages, résume le docteur Detling, et ce coup de pouce peut vous aider à puiser en vous l'énergie nécessaire pour vous remettre en marche.