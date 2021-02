Préparation

Dans le saladier, mélangez l'ail, le jus de citron vert, le ras-el-hanout, le cumin et l'origan. Ajoutez l'agneau, mélangez pour bien l'enrober, salez et poivrez, et laissez mariner au réfrigérateur pendant 15 minutes.



Pendant ce temps, émincez finement les poivrons et l'oignon.



Faites chauffer 2 cuillères à soupe d'huile dans la poêle à feu moyen. Ajoutez le plus d'agneau possible sans surcharger. Faites sauter jusqu'à ce qu'il ne soit plus rosé à cœur, soit environ 5 à 6 minutes. Réservez l'agneau en le couvrant de papier d'aluminium pour le garder au chaud.



Ajoutez le reste d'huile dans la poêle et autant de poivrons que possible sans surcharger. Faites sauter, en ajoutant sel et poivre, jusqu'à ce que les poivrons soient tendres et parfumés sans se défaire, environ 5 minutes.



Réservez les poivrons et répétez l'opération avec l'oignon. Remettez le tout dans la poêle pour réchauffer, et ajoutez une nouvelle pincée de sel et de poivre.



Nettoyez votre poêle et faites-y chauffer vos tortillas à feu moyen/vif pendant environ 30 secondes de chaque côté. Garnissez-les avec le mélange à fajitas et des tranches d'avocat ou de la sauce guacamole.