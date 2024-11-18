Histoires de football : Jackie Groenen

Il était une fois, l'histoire d'une fille dont le cœur balançait entre deux sports. À tout juste 17 ans, Jackie poursuit à la fois une carrière de footballeuse et de judoka.

Jackie intègre sa première équipe de football professionnelle lorsqu'elle est encore adolescente, tout en continuant à participer aux tournois nationaux de judo dès qu'elle le peut. Toutefois, après un tournoi, Jackie doit annoncer à ses entraîneurs de football qu'elle s'est cassé la hanche en compétition et qu'elle ne pourra pas jouer. C'est à ce moment-là qu'elle comprend qu'il lui faut faire un choix.

Après avoir pesé le pour et le contre, elle arrive à la conclusion que le football est vraiment exaltant : les lumières ! la vitesse ! la cohésion d'équipe ! Mais elle se sent également attirée par la rigueur de la discipline au judo. Dans ses combats de judo, il n'y avait que Jackie et son adversaire et rien d'autre pour la distraire.

« Au fond de moi, je crois que j'ai toujours su que ce serait le football. »