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Giulia Gwinn
Découvrez comment Giulia Gwinn et sa meilleure amie se sont remises ensemble de graves blessures et sont revenues plus fortes que jamais sur le terrain.
Giulia Gwinn. Milieu de terrain, allemande. Date de naissance : 2 juillet 1999.
Lorsque Giulia s'est blessée au genou lors d'un grand match, son monde s'est effondré. Il allait falloir près d'un an pour qu'elle puisse à nouveau jouer avec son équipe. Allongée sur son lit d'hôpital, Giulia a senti une vague de tristesse l'envahir. Son retour semblait si lointain.
Au cours des premières semaines de kinésithérapie, la seule chose qui occupait son esprit était de retrouver la ferveur du terrain de football. Il y avait tout de même une consolation à tout cela :
« Je me suis rendu compte que j'étais capable de me battre, et j'ai davantage confiance en moi maintenant. »
Une de ses coéquipières, qui s'était blessée en même temps qu'elle, est devenue sa copine de convalescence. Peu à peu, les deux jeunes femmes ont resserré leurs liens et partagé leurs petites victoires, comme marcher normalement, puis courir, puis sauter.
Ensemble, elles ont assisté aux matchs de leur équipe, à domicile ou à l'extérieur, et l'ont encouragée depuis le banc de touche. Chaque fois que l'Allemagne marquait un but, les joueuses présentes sur le terrain se précipitaient vers Giulia pour un câlin collectif et fêter ça toutes ensemble.
Au cours des derniers mois de rééducation, Giulia et son entraîneur ont accroché un mètre ruban et en ont coupé un bout à la fin de chaque séance. Couic, couic, couic ! Les semaines ont commencé à défiler sous leurs yeux. Jusqu'à ce que Giulia reçoive enfin l'autorisation de participer à son premier match depuis sa blessure. Elle était aux anges. Bien entendu, la première personne à apprendre la bonne nouvelle a été sa copine de convalescence et coéquipière.
La journée entière a été magique. Giulia s'est surprise à savourer des petites choses qu'elle considérait comme acquises avant sa blessure, comme le fait de voir son maillot dans les vestiaires, juste là, prêt à être enfilé.
« Je me suis fait le film des milliers de fois dans ma tête, explique-t-elle. Pourtant, c'était 100 fois plus beau. »
Aujourd'hui, Giulia et sa meilleure amie sont de retour sur le terrain, ensemble et plus fortes que jamais.