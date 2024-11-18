Lorsque Giulia s'est blessée au genou lors d'un grand match, son monde s'est effondré. Il allait falloir près d'un an pour qu'elle puisse à nouveau jouer avec son équipe. Allongée sur son lit d'hôpital, Giulia a senti une vague de tristesse l'envahir. Son retour semblait si lointain.

Au cours des premières semaines de kinésithérapie, la seule chose qui occupait son esprit était de retrouver la ferveur du terrain de football. Il y avait tout de même une consolation à tout cela :

« Je me suis rendu compte que j'étais capable de me battre, et j'ai davantage confiance en moi maintenant. »