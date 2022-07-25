Histoires de football : Alexia Putellas

Pour Alexia, le football était une tradition familiale. Lorsque la famille ne pouvait pas se rendre au stade, elle s'entassait dans un restaurant du quartier à Barcelone pour regarder les grands matchs à la télévision. La première fois que la petite



Alexia a participé à l'événement, elle tendait son cou pour essayer de voir le grand écran par-dessus la foule. Son père l'a immédiatement portée et l'a placée sur la table de billard pour qu'elle puisse regarder le match. Alexia regardait, les yeux écarquillés, les joueurs traverser le terrain, courir après le ballon et l'envoyer dans les cages de l'adversaire. Lorsque Barcelone a marqué, tout le monde s'est mis à applaudir et à hurler. À l'époque, Alexia ne connaissait pas toutes les règles ni les stratégies, mais elle savait que c'était rapide et amusant !



« Le football appartient à tout le monde »