Histoires de football : Alexia Putellas

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Alexia Putellas
Découvrez comment la meneuse de jeu espagnole Alexia Putellas est passée des petites représentations de rue au prix de la meilleure footballeuse du monde.
Alexia Putellas. Milieu de terrain, espagnole. Née le 4 février 1994
Alexia Putellas. Milieu de terrain, espagnole. Née le 4 février 1994
Pour Alexia, le football était une tradition familiale. Lorsque la famille ne pouvait pas se rendre au stade, elle s'entassait dans un restaurant du quartier à Barcelone pour regarder les grands matchs à la télévision. La première fois que la petite
Alexia a participé à l'événement, elle tendait son cou pour essayer de voir le grand écran par-dessus la foule. Son père l'a immédiatement portée et l'a placée sur la table de billard pour qu'elle puisse regarder le match. Alexia regardait, les yeux écarquillés, les joueurs traverser le terrain, courir après le ballon et l'envoyer dans les cages de l'adversaire. Lorsque Barcelone a marqué, tout le monde s'est mis à applaudir et à hurler. À l'époque, Alexia ne connaissait pas toutes les règles ni les stratégies, mais elle savait que c'était rapide et amusant !
« Le football appartient à tout le monde »
Alexia a commencé à jouer au football dès qu'elle le pouvait et partout où elle le pouvait. Lorsque ses parents allaient prendre un café sur la place près de chez eux, elle s'entraînait dans la rue, puis revenait en courant vers eux pour boire un verre d'eau, en sueur et le visage rouge. Ses parents ont alors compris qu'il était temps de l'inscrire dans un vrai club.
Alexia était la plus jeune. Elle jouait avec des enfants qui avaient cinq ans de plus qu'elle. Parfois, elle se sentait frustrée que ses tirs ne soient pas aussi puissants que les leurs, mais cela ne l'empêchait pas de s'entraîner aussi dur qu'elle le pouvait.
Le dévouement d'Alexia a porté ses fruits. Elle a rejoint le Barça, comme elle l'avait imaginé quand elle était petite.
De plus, en 2021, Alexia est devenue la première joueuse à remporter le prix de la meilleure joueuse de l'année de l'UEFA, le Ballon d'Or féminin et le prix de la meilleure joueuse de la FIFA la même année !
Parfois, lorsqu'Alexia marque un but, elle lève deux doigts vers le ciel en l'honneur de son défunt père, qui lui a donné l'élan dont elle avait besoin pour mettre sa carrière en marche.
Chères athlètes,
Je rêve d'un monde où tout le monde se respecte dans le milieu du sport, sans porter de jugement. Un monde où il n'y a pas d'insultes. Et pour que cela devienne réalité, il faut que cela vienne de vous.
Il faut que vous suiviez votre passion. Quand j'étais enfant, les filles ne rêvaient pas de devenir footballeuses professionnelles, mais j'y suis quand-même arrivée parce que le football était ce que j'aimais faire.
Le monde a besoin que vous fassiez ce que vous aimez le plus, et que vous le fassiez en accord avec vos valeurs. Parce que dans le sport, vous pouvez gagner ou perdre, mais les valeurs et les apprentissages acquis resteront avec vous pour toujours.
Et par-dessus tout, amusez-vous.
Je vous embrasse,
- Alexia Putellas