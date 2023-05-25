Sept tenues de golf pour homme

Les tenues de golf pour homme n'ont rien de bien compliqué. On commence par un polo et un pantalon (ou un short). Puis on ajoute une paire de bonnes chaussures, des gants et une casquette.

Pour n'importe quelle journée passée sur le green, que ce soit pour un parcours complet ou un neuf trous, une ceinture, des lunettes de soleil et un vêtement chaud font partie des indispensables. Manches courtes et tissus respirants haute performance sont un must quand il fait chaud. Pareil pour les shorts, si tu apprécies d'avoir les jambes à l'air, et si le code vestimentaire le permet.

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Mais comme le code vestimentaire pour une tenue de golf masculine est assez simple, les polos, les pantalons beiges et les pantalons chino, feront très bien l'affaire. Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas faire preuve de créativité dans ton style avec une nouvelle couleur, un motif original ou une coupe moderne. Et c'est là qu'entrent en jeu les hauts de golf à col ras-du-cou et les survêtements.

C'est aussi valable pour les chaussures de golf. On s'attend à des classiques comme les derbies, les brogues et les modèles Oxford. Mais pourquoi ne pas casser les codes avec une Air Jordan conçue pour les greens ? Tu te sentiras invincible de l'aire de départ au dernier putt.

Tu te lances dans ton premier cours ou tu participes à des tournois sur le circuit ? Lis la suite pour découvrir sept tenues pour homme qui t'aideront à garder un drive puissant et un handicap faible.