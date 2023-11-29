Faut-il s'entraîner quand on a des courbatures ?

Les douleurs musculaires sont courantes après un entraînement intense. Alors comment faire la différence entre une douleur normale et une blessure plus grave ? Si tu ressens toujours des douleurs musculaires après avoir récupéré ou fait une session de cross-training (comme une sortie à vélo de faible intensité), c'est peut-être qu'il te faut un jour de repos. Il existe des signes courants qui montrent que tu as des douleurs musculaires classiques, plutôt qu'une blessure. Parmi ces signes, on retrouve des douleurs qui s'estompent après 72 heures et aucune douleur au repos.

L'un des signes les plus révélateurs de douleurs musculaires à retardement (plutôt qu'une blessure) est que la douleur apparaît plus tard. Si les douleurs surviennent dans les jours qui suivent un entraînement, ce sont probablement des douleurs musculaires à retardement.

« Il n'y a rien à craindre dans ce genre de cas, précise Nick DiSarro. Cette gêne peut survenir à tout moment entre 24 et 72 heures après un entraînement, même si tu ne ressentais aucune douleur dans les premières 12 à 24 heures. »

Toutefois, si tu as un doute sur la douleur que tu ressens, mieux vaut faire preuve de prudence et t'octroyer un jour de repos. Tu peux aussi demander un avis médical.

Si tu décides de t'entraîner malgré la douleur, tu peux te faire accompagner par des kinés ou coachs (le personnel de certaines salles de sport offre des conseils sans séance privée). Tu pourras travailler certains groupes musculaires moins courbaturés. Des pros peuvent aussi t'aider à t'étirer doucement et à faire des exercices au poids du corps.



Il n'y a rien de surprenant à ressentir des douleurs au niveau de zones que tu n'as pas travaillées pendant l'entraînement. Megan Steele précise que tu peux par exemple ressentir des douleurs musculaires aux abdos ou aux fessiers, même si ton entraînement ciblait les jambes. Si tes courbatures s'accompagnent d'une douleur aiguë ou lancinante (pendant ou après l'effort), la physiothérapeute prévient qu'il pourrait y avoir plus que de simples douleurs à retardement.



Si des craquements peuvent apparaitre avec les courbatures, le fait de ressentir une douleur aiguë au repos montre qu'une consultation médicale s'impose. Les douleurs musculaires après le sport se font ressentir pendant des exercices excentriques, qui touchent les muscles fatigués. C'est un peu comme quand tu as mal aux quadriceps en t'asseyant.

« Une douleur au repos, ou quand le muscle n'est pas sollicité ou contracté, peut être un signe anormal », précise la pro.

N'oublie pas qu'on peut aussi ressentir des douleurs sourdes en cas de blessures osseuses, et pas seulement musculaires. Les pros de santé et du sport sont les bonnes personnes à consulter si tu ressens une gêne.