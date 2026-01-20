Comment apaiser les douleurs musculaires après un entraînement intense selon les experts

« Même si certaines personnes utilisent un rouleau de massage après leur entraînement pour réduire les douleurs musculaires, l'efficacité de cette méthode n'a pas encore été démontrée », déclare la Dr Lynn Millar, kinésithérapeute et présidente du département de kinésithérapie de l'Université de Winston-Salem, en Caroline du Nord.

« Les recherches ne permettent tout simplement pas d'appuyer l'idée selon laquelle l'utilisation d'un rouleau en mousse après un entraînement modifierait le processus de récupération normal faisant partie du développement des muscles, ou qu'elle réduirait suffisamment les courbatures pour améliorer les performances », ajoute-t-elle.

Cela ne signifie cependant pas que l'utilisation d'un rouleau en mousse ne sert à rien. Une étude publiée en 2021 dans le Journal of Sports Science and Medicine montre qu'associée à des étirements dynamiques, l'utilisation d'un rouleau en mousse avant un entraînement peut avoir un impact significatif sur la récupération, notamment la liberté de mouvement. D'après la Mayo Clinic, cette méthode favorise le relâchement myofascial, autrement dit l'augmentation de l'élasticité des membranes épaisses qui enveloppent les muscles et les articulations. Lorsque ce phénomène se produit, vos mouvements sont beaucoup moins restreints.