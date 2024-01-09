Les adeptes du bain au sel d'Epsom ont la conviction qu'une fois dissous dans l'eau chaude, le magnésium est absorbé dans le corps par la peau et lui apporte une longue liste de bénéfices.

En quoi le magnésium est-il utile, surtout pour récupérer d'un entraînement ? « Le magnésium est un minéral essentiel présent dans l'organisme. Il participe au bon fonctionnement des muscles, notamment à leur contraction et leur relâchement », indique Dennis A. Cardone, ostéopathe, médecin du sport pour différents programmes sportifs, comme l'U.S. Open de tennis. En fait, ce nutriment ne contribue pas seulement à la santé et au fonctionnement des muscles. Il est aussi utile pour les os, le cœur et pratiquement tous les autres organes du corps.

« Quand on manque de magnésium, on peut avoir des crampes ou des douleurs musculaires », explique Jason Machowsky, physiologiste du sport et spécialiste certifié en conditionnement et renforcement musculaire. Une étude menée à petite échelle sur des cyclistes masculins professionnels a même conclu qu'une supplémentation en magnésium favorisait la récupération après un effort intense et qu'elle avait un « effet protecteur sur les lésions musculaires ». Le physiologiste insiste sur le fait que les compléments alimentaires sont à prendre sous la supervision de médecins ou de pros de la nutrition. Par chance, de nombreux aliments sont naturellement sources de magnésium. C'est le cas des légumes-feuilles verts, des oléagineux, des graines et des céréales complètes.

Le problème, selon Jason Machowksy, c'est que rien ne prouve qu'un bain chaud au sel d'Epsom permet au corps d'assimiler le magnésium. « Aucune recherche ne montre que le sel d'Epsom peut être absorbé par la peau dans des quantités suffisantes pour modifier la concentration de magnésium dans le sang », précise-t-il.

« Les bienfaits d'un bain au sel d'Epsom semblent être entièrement liés au fait de rester dans l'eau chaude », ajoute Dennis A. Cardone. Selon lui, si les bains de glace ont récemment gagné en popularité pour leur capacité à réduire l'inflammation, les bains chauds, eux, peuvent améliorer la circulation sanguine (en alimentant les muscles en oxygène et en nutriments) ainsi que l'élasticité des tissus conjonctifs. Résultat : une réduction des douleurs musculaires post-effort, ou DOMS (Delayed Onset Muscle Soreness).

Selon nos deux spécialistes, les bains chauds exercent un autre effet indirect sur la récupération. « Le plus important est peut-être l'effet relaxant qu'un bain chaud peut avoir sur notre santé mentale et émotionnelle », explique Dennis A. Cardone.

La recherche montre en effet que les bains chauds peuvent réduire le cortisol, une des hormones du stress. De plus, une étude de 2019 publiée dans la revue Sleep a conclu que prendre un bain chaud de dix minutes une heure ou deux avant d'aller dormir peut faciliter l'endormissement et améliorer la qualité du sommeil. Or on sait qu'une bonne nuit de sommeil de huit ou neuf heures est importante pour la récupération et les performances musculaires, poursuit l'ostéopathe.

« On vit dans un monde stressant, donc tout ce qui peut favoriser un environnement calme a son importance. Il est bon de prendre du temps pour se détendre activement et permettre au corps de se reposer et de récupérer, avec ou sans sel d'Epsom », indique Jason Machowsky.

Il ne faut pas non plus ignorer le pouvoir d'influence du cerveau sur le corps : c'est l'effet placebo. Une recherche a montré que des placebos (c'est-à-dire des substances inactives, comme un comprimé de sucre) peuvent induire des changements physiologiques réels et mesurables, comparables aux effets de médicaments. Autrement dit : le simple fait de penser que les bains au sel d'Epsom sont apaisants, soulagent les douleurs musculaires ou accélèrent le processus de récupération peut être une raison suffisante pour continuer à en prendre. « Si on pense que ça va nous faire du bien, il y a des chances que ce soit le cas », résume Jason Machowsky, même si les données manquent pour affirmer que le sulfate de magnésium en est la cause directe.