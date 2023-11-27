Plus elles sont propres, plus tu les gardes longtemps !
Personne n'aime se séparer de ses sneakers préférées. Heureusement, avec un peu d'attention, tes chaussures peuvent t'accompagner plus longtemps que tu ne le penses. Et plus elles feront de kilomètres, mieux ce sera, aussi bien pour toi que pour la planète.
Remets-les dans le game
Réduire les déchets peut commencer par un geste aussi simple que celui de prendre soin de tes sneakers pour qu'elles durent plus longtemps. Fais de tes chaussures des coéquipières et respecte ce pour quoi elles ont été conçues. La somme de tous tes gestes quotidiens compte. Imagine la différence que nos actions collectives peuvent faire quand on agit ensemble.
Tu veux en savoir plus sur nos initiatives Move to Zero ? Suis-nous ci-dessous pour tout savoir sur notre mission visant à atteindre le zéro déchet et une empreinte carbone nulle.
Les étapes à suivre
Tu as marché dans la boue ou dans une flaque d'eau pendant ton run ? Le mieux, c'est de nettoyer ta paire dès que possible pour qu'elle t'accompagne encore plus longtemps dans toutes tes futures aventures en extérieur. Malheureusement, il n'existe pas une technique de nettoyage universelle. Mais pour nettoyer la boue, tu peux suivre les instructions du guide ci-dessous.
Fabriqués en matières recyclées
Découvre nos équipements de running fabriqués à partir de matières recyclées ou biologiques. Ils s'inscrivent dans le cadre de l'initiative Move to Zero de Nike, la mission zéro déchet dans laquelle Nike s'engage pour réduire son empreinte carbone afin de protéger le futur du sport.
Plus elles sont propres, plus tu les gardes longtemps !
Personne n'aime se séparer de ses sneakers préférées. Heureusement, avec un peu d'attention, tes chaussures peuvent t'accompagner plus longtemps que tu ne le penses. Et plus elles feront de kilomètres, mieux ce sera, aussi bien pour toi que pour la planète.
Remets-les dans le game
Réduire les déchets peut commencer par un geste aussi simple que celui de prendre soin de tes sneakers pour qu'elles durent plus longtemps. Fais de tes chaussures des coéquipières et respecte ce pour quoi elles ont été conçues. La somme de tous tes gestes quotidiens compte. Imagine la différence que nos actions collectives peuvent faire quand on agit ensemble.
Tu veux en savoir plus sur nos initiatives Move to Zero ? Suis-nous ci-dessous pour tout savoir sur notre mission visant à atteindre le zéro déchet et une empreinte carbone nulle.
Les étapes à suivre
Tu as marché dans la boue ou dans une flaque d'eau pendant ton run ? Le mieux, c'est de nettoyer ta paire dès que possible pour qu'elle t'accompagne encore plus longtemps dans toutes tes futures aventures en extérieur. Malheureusement, il n'existe pas une technique de nettoyage universelle. Mais pour nettoyer la boue, tu peux suivre les instructions du guide ci-dessous.
Fabriqués en matières recyclées
Découvre nos équipements de running fabriqués à partir de matières recyclées ou biologiques. Ils s'inscrivent dans le cadre de l'initiative Move to Zero de Nike, la mission zéro déchet dans laquelle Nike s'engage pour réduire son empreinte carbone afin de protéger le futur du sport.