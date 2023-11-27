Réduire les déchets peut commencer par un geste aussi simple que celui de prendre soin de tes sneakers pour qu'elles durent plus longtemps. Fais de tes chaussures des coéquipières et respecte ce pour quoi elles ont été conçues. La somme de tous tes gestes quotidiens compte. Imagine la différence que nos actions collectives peuvent faire quand on agit ensemble.



Tu veux en savoir plus sur nos initiatives Move to Zero ? Suis-nous ci-dessous pour tout savoir sur notre mission visant à atteindre le zéro déchet et une empreinte carbone nulle.