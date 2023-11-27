Voir toutes les nouveautés

Acheter

Dernière mise à jour : 27 novembre 2023
4 min. de lecture

Plus elles sont propres, plus tu les gardes longtemps !

Personne n'aime se séparer de ses sneakers préférées. Heureusement, avec un peu d'attention, tes chaussures peuvent t'accompagner plus longtemps que tu ne le penses. Et plus elles feront de kilomètres, mieux ce sera, aussi bien pour toi que pour la planète.

Remets-les dans le game

Réduire les déchets peut commencer par un geste aussi simple que celui de prendre soin de tes sneakers pour qu'elles durent plus longtemps. Fais de tes chaussures des coéquipières et respecte ce pour quoi elles ont été conçues. La somme de tous tes gestes quotidiens compte. Imagine la différence que nos actions collectives peuvent faire quand on agit ensemble.

Tu veux en savoir plus sur nos initiatives Move to Zero ? Suis-nous ci-dessous pour tout savoir sur notre mission visant à atteindre le zéro déchet et une empreinte carbone nulle.

Découvrir

Les étapes à suivre

Tu as marché dans la boue ou dans une flaque d'eau pendant ton run ? Le mieux, c'est de nettoyer ta paire dès que possible pour qu'elle t'accompagne encore plus longtemps dans toutes tes futures aventures en extérieur. Malheureusement, il n'existe pas une technique de nettoyage universelle. Mais pour nettoyer la boue, tu peux suivre les instructions du guide ci-dessous.

En savoir plus

Fabriqués en matières recyclées

Découvre nos équipements de running fabriqués à partir de matières recyclées ou biologiques. Ils s'inscrivent dans le cadre de l'initiative Move to Zero de Nike, la mission zéro déchet dans laquelle Nike s'engage pour réduire son empreinte carbone afin de protéger le futur du sport.

Acheter

Plus elles sont propres, plus tu les gardes longtemps !

Personne n'aime se séparer de ses sneakers préférées. Heureusement, avec un peu d'attention, tes chaussures peuvent t'accompagner plus longtemps que tu ne le penses. Et plus elles feront de kilomètres, mieux ce sera, aussi bien pour toi que pour la planète.

Remets-les dans le game

Réduire les déchets peut commencer par un geste aussi simple que celui de prendre soin de tes sneakers pour qu'elles durent plus longtemps. Fais de tes chaussures des coéquipières et respecte ce pour quoi elles ont été conçues. La somme de tous tes gestes quotidiens compte. Imagine la différence que nos actions collectives peuvent faire quand on agit ensemble.

Tu veux en savoir plus sur nos initiatives Move to Zero ? Suis-nous ci-dessous pour tout savoir sur notre mission visant à atteindre le zéro déchet et une empreinte carbone nulle.

Découvrir

Les étapes à suivre

Tu as marché dans la boue ou dans une flaque d'eau pendant ton run ? Le mieux, c'est de nettoyer ta paire dès que possible pour qu'elle t'accompagne encore plus longtemps dans toutes tes futures aventures en extérieur. Malheureusement, il n'existe pas une technique de nettoyage universelle. Mais pour nettoyer la boue, tu peux suivre les instructions du guide ci-dessous.

En savoir plus

Fabriqués en matières recyclées

Découvre nos équipements de running fabriqués à partir de matières recyclées ou biologiques. Ils s'inscrivent dans le cadre de l'initiative Move to Zero de Nike, la mission zéro déchet dans laquelle Nike s'engage pour réduire son empreinte carbone afin de protéger le futur du sport.

Acheter

Articles associés

  • Comment laver un sweat à capuche : un guide étape par étape pour éliminer les taches, laver et sécher

    Entretien des articles

    Comment laver un sweat à capuche : un guide étape par étape pour éliminer les taches, laver et sécher

    Suis ces étapes pour éliminer les taches de ton sweat, éviter qu'il ne rétrécisse ou se décolore et conserver sa forme et sa douceur.

  • Découvre comment éliminer les mauvaises odeurs de tes chaussures

    Entretien des articles

    Découvre comment éliminer les mauvaises odeurs de tes chaussures

    Nous avons toutes et tous une paire de sneakers fétiche qui ne sent pas très bon. Heureusement, il existe des solutions pour désodoriser vos chaussures.

  • Comment assouplir des chaussures de running neuves

    Entretien des articles

    Comment assouplir de nouvelles chaussures de running

    Tu te demandes combien de temps il faut pour assouplir tes nouvelles chaussures et comment faire ? Tu es au bon endroit.

  • Bien lacer ses chaussures de running

    Entretien des articles

    Bien lacer ses chaussures de running

    Essaie ces techniques pour un grand confort et un bon maintien.

  • Idées astucieuses pour ranger vos chaussures

    Entretien des produits

    20 solutions approuvées par des pros pour ranger tes chaussures

    Tu n'auras plus jamais à fouiller partout à la recherche d'une sneaker perdue.

  • Comment enlever les taches de transpiration sur des hauts

    Entretien des produits

    Comment enlever les taches de transpiration sur des hauts

    Un guide étape par étape pour enlever les taches de transpiration sur des hauts d'entraînement et des t-shirts du quotidien.

  • Nettoyer ses lunettes de soleil en quatre étapes simples

    Entretien des produits

    Nettoyer ses lunettes de soleil en 4 étapes simples

    Avant d'utiliser ton t-shirt pour essuyer les traces sur tes lunettes de soleil, découvre ces conseils pour correctement les nettoyer sans les rayer.

  • Comment empêcher les chaussures de couiner

    Entretien des articles

    5 solutions contre les grincements de chaussures

    Humidité, coutures rigides… si tes chaussures grincent, suis ces conseils pour réduire les bruits quand tu marches.

  • Nettoyer un pantalon de baseball en 6 étapes simples

    Entretien des produits

    Comment nettoyer un pantalon de baseball

    Suis ces instructions simples pour laver ton pantalon de baseball et retrouve-le comme neuf.

  • Comment nettoyer des gants de football américain

    Entretien des produits

    Comment nettoyer des gants de football américain

    Pelouse, boue, transpiration : les gants de football américain en voient de toutes les couleurs. Utilise ces astuces pour donner un coup de propre à une paire de gants de football américain avant le...

Date de première publication : 27 novembre 2023