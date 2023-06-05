Comment empêcher les chaussures de couiner

5 solutions contre les grincements de chaussures
Entretien des articles
Humidité, coutures rigides… si tes chaussures grincent, suis ces conseils pour réduire les bruits quand tu marches.
Matériel
- Journal
- Talc
- Vaseline ou huile de coco
- Soin spécial cuir
- Savon glycériné (facultatif)
Outils
- Gant de toilette
- Éponge
L'eau, le neuf et le frottement sont les trois principales causes des grincements de chaussures. Ne laisse plus tes chaussures au placard à cause de ça. Suis ces étapes pour identifier et régler le problème.
Prévenir les grincements de chaussures
1.Sèche bien tes chaussures
Le grincement est dû à l'humidité ? Sèche bien tes chaussures. Attention, il ne suffit pas toujours de les laisser à l'air libre au soleil pour évacuer toute l'humidité en cause. Essaie plutôt ça : retire les semelles de propreté, froisse du papier journal pour remplir les chaussures, puis enveloppe-les dans une serviette. Laisse sécher dans un endroit bien ventilé pendant environ 12 heures. Pour un séchage encore plus rapide, n'hésite pas à placer tes chaussures près d'un ventilateur ou d'une source d'air chaud.
Avant de replacer la semelle de propreté, tu peux saupoudrer un peu de talc directement dans la chaussure. L'humidité restante n'y résistera pas !
2.Accélère la période d'assouplissement
Le grincement peut parfois provenir de l'extérieur. C'est souvent le cas avec les chaussures neuves. Le caoutchouc neuf est parfois bruyant, tout comme les coutures rigides.
Plus tu portes ta nouvelle paire, plus elle va s'assouplir et ne plus grincer. Pour accélérer le processus d'assouplissement, porte tes chaussures à la maison. Le grincement devrait disparaître avec le temps.
3.Réduis les frottements
Le bruit vient de l'intérieur de la chaussure, sans que ce soit dû à l'humidité ? Essaie de retirer la semelle pour y appliquer une fine couche de vaseline ou d'huile de coco en dessous. Ça réduira les frottements entre la semelle et les autres parties de la chaussure.
4.Entretiens ta chaussure
À l'inverse, le manque d'humidité peut aussi provoquer un grincement. Une chaussure desséchée est susceptible de faire du bruit, surtout si elle est en cuir. La solution : utiliser un soin spécial cuir pour hydrater la matière et prévenir les grincements.
Pour commencer, retire les lacets, puis applique une petite quantité de produit sur un chiffon propre. Effectue de petits mouvements circulaires pour le faire pénétrer sur l'empeigne en cuir, en insistant sur les éventuels plis naturels.
Les chaussures en cuir peuvent aussi grincer à cause du frottement des lacets sur la languette. Pour prévenir les bruits, utilise du savon glycériné : un composé spécial conçu pour nettoyer, entretenir et protéger le cuir.
À l'aide d'un chiffon mouillé, frotte le savon sur la languette et fais mousser. Essuie le tout avec un chiffon propre et humide ou une éponge. Tu n'as pas de savon glycériné ? Du soin spécial cuir fera totalement l'affaire !
(Contenu apparenté : Trois méthodes simples pour nettoyer des lacets)
5.Portez des chaussettes
Les chaussures ne sont pas toujours la cause des grincements. Il y a aussi les pieds. Si tes chaussures ont tendance à grincer et que tu es pieds nus, essaie de porter une paire de chaussettes.
Les chaussettes invisibles sont aussi une bonne option. Et si les bruits disparaissent, c'est qu'ils venaient du frottement de tes pieds à l'intérieur de la chaussure.
Questions fréquentes
Les causes possibles des grincements de chaussures
Les chaussures neuves grincent souvent pendant la période d'assouplissement, à cause des coutures rigides et des semelles en caoutchouc. L'humidité à l'intérieur d'une chaussure peut aussi causer ces bruits, tout comme les frottements entre la semelle de propreté et la semelle extérieure ou bien l'absence de chaussettes.
Les modèles en cuir peuvent grincer quand la matière s'assèche trop et nécessite un soin, mais aussi quand les lacets frottent contre la languette.
Comment empêcher les chaussures de grincer ?
La plupart des grincements peuvent facilement être atténués. Si les chaussures sont neuves et grincent, tu peux les porter chez toi pour assouplir les coutures et les semelles.
Si c’est l’humidité qui pose problème, pense à les aérer à l'extérieur.
Quand le bruit provient de la semelle de propreté, le mieux reste d'appliquer une petite quantité de vaseline en dessous. Si le cuir du modèle est desséché, il faut alors appliquer un soin spécial pour réduire les grincements et craquements.
Rédaction : Lesly Gregory