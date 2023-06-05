Comment empêcher les chaussures de couiner

À l'inverse, le manque d'humidité peut aussi provoquer un grincement. Une chaussure desséchée est susceptible de faire du bruit, surtout si elle est en cuir. La solution : utiliser un soin spécial cuir pour hydrater la matière et prévenir les grincements.

Pour commencer, retire les lacets, puis applique une petite quantité de produit sur un chiffon propre. Effectue de petits mouvements circulaires pour le faire pénétrer sur l'empeigne en cuir, en insistant sur les éventuels plis naturels.

Les chaussures en cuir peuvent aussi grincer à cause du frottement des lacets sur la languette. Pour prévenir les bruits, utilise du savon glycériné : un composé spécial conçu pour nettoyer, entretenir et protéger le cuir.

À l'aide d'un chiffon mouillé, frotte le savon sur la languette et fais mousser. Essuie le tout avec un chiffon propre et humide ou une éponge. Tu n'as pas de savon glycériné ? Du soin spécial cuir fera totalement l'affaire !

(Contenu apparenté : Trois méthodes simples pour nettoyer des lacets)