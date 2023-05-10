Nettoyer un pantalon de baseball en 6 étapes simples

Comment nettoyer un pantalon de baseball
Entretien des produits
Suis ces instructions simples pour laver ton pantalon de baseball et retrouve-le comme neuf.
Matériel
- Détachant enzymatique
- Liquide vaisselle
- Lessive spéciale pour vêtements de sport
Outils
- Brosse ou brosse à dents usagée propre
Un pantalon de baseball ne reste pas impeccable ou blanc très longtemps. Quand on glisse au sol pour atteindre la base ou qu'on fait une fente pour rattraper la balle, notre pantalon de baseball blanc en garde les traces et accumule souvent des taches d'herbe, de terre, de transpiration ou autre.
Une fois le match terminé, reste à laver ce pantalon de baseball pour qu'il garde un aspect neuf. Tu découvriras ci-dessous comment laver soi-même un pantalon de baseball en six étapes très simples, et notamment comment ôter les taches les plus tenaces.
Conseil : pour un résultat optimal (et plus de facilité), lave ton pantalon de baseball le plus vite possible. Plus tu laisses la transpiration et les taches s'incruster dans le tissu, plus elles seront difficiles à nettoyer.
Comment nettoyer un pantalon de baseball
1.Traite les taches avant de le laver
En général, la manière la plus simple de traiter une tache sur un pantalon de baseball, c'est d'appliquer un détachant juste sur la tache. Commence par tester le produit sur une petite zone qu'on ne voit pas (comme à l'intérieur du pantalon) pour t'assurer qu'il ne décolore pas le tissu.
Toutes les taches ne doivent pas être traitées de la même façon. Par exemple, on n'utilise pas les mêmes produits pour enlever une tache d'herbe et une tache de terre.
- Pour les taches d'herbe : utilise un détachant, en vérifiant sur l'étiquette que ce soit bien un produit enzymatique. Sur les taches à base de protéines (comme l'herbe), les produits les plus efficaces sont des détachants et des lessives enzymatiques. Ces produits contiennent naturellement des protéines qui désagrègent les taches à base de protéines.
(Contenu apparenté : Comment enlever les taches d'herbe sur les chaussures)
- Pour les taches de terre : utilise des produits nettoyants qui contiennent des agents mouillants (comme le produit vaisselle, la lessive ou les sprays détachants). Pourquoi ? Les agents mouillants permettent à l'eau de mieux pénétrer dans le tissu que tu essayes de nettoyer.
Applique bien le produit sur toute la tache. Puis, fais tremper le vêtement dans de l'eau chaude (à 38 degrés maximum) pendant une heure.
Beaucoup de pantalons de baseball Nike sont 100 % polyester et peuvent être laissés à tremper. En revanche, il vaut mieux éviter de faire tremper les vêtements contenant de l'élasthanne ou des matières similaires. Vérifie la composition sur l'étiquette.
Une fois que le pantalon a bien trempé, frotte la tache avec une brosse à dents usagée propre ou une brosse pour retirer les particules de saleté. Lave ensuite le pantalon de baseball en suivant les étapes ci-dessous.
(Contenu apparenté : Comment enlever des taches sur des hauts blancs)
- Pour les taches d'herbe : utilise un détachant, en vérifiant sur l'étiquette que ce soit bien un produit enzymatique. Sur les taches à base de protéines (comme l'herbe), les produits les plus efficaces sont des détachants et des lessives enzymatiques. Ces produits contiennent naturellement des protéines qui désagrègent les taches à base de protéines.
2.Prépare le pantalon pour le lavage
Retire les ceintures, protections et autres accessoires et lave le pantalon séparément en machine. S'il est blanc, évite de le laver avec des vêtements de couleur. Ils pourraient déteindre sur ton pantalon.
Pour finir, ferme tous les zips ou boutons-pression avant de le mettre en machine.
3.Règle bien le lave-linge
- Température de l'eau : tu peux laver le pantalon à l'eau chaude, à 60 degrés maximum. Consulte le manuel de ton lave-linge si tu ne sais pas trop comment régler la température de l'eau. En cas de doute, opte pour un cycle chaud
(Remarque : une eau trop chaude peut faire rétrécir le vêtement et accélérer sa décoloration.)
- Niveau de saleté : il est conseillé d'utiliser un programme de lavage intensif adapté aux vêtements tachés et très sales.
- Niveau de charge : même si tu laves ton pantalon de baseball tout seul, sélectionne un niveau de charge moyen ou élevé pour un résultat optimal. La machine utilisera ainsi plus d'eau, ce qui permettra un nettoyage et un rinçage approfondis.
- Température de l'eau : tu peux laver le pantalon à l'eau chaude, à 60 degrés maximum. Consulte le manuel de ton lave-linge si tu ne sais pas trop comment régler la température de l'eau. En cas de doute, opte pour un cycle chaud
4.Utilise une lessive spéciale pour vêtements de sport
Pour un résultat optimal, choisis une lessive avec un pH en dessous de sept. Beaucoup de lessives standard ont un pH supérieur à sept, mais les lessives très alcalines peuvent accélérer la décoloration et faire jaunir les pantalons de baseball blancs.
Pour trouver une lessive avec un pH inférieur, opte pour des produits spécialement conçus pour l'entretien des vêtements de sport.
Conseil : évite d'utiliser de l'adoucissant sur les vêtements intégrant des matériaux Nike Dri-FIT. Ça pourrait réduire les propriétés anti-transpirantes du tissu.
5.Vérifie s'il reste des taches
Une fois le pantalon lavé en machine, vérifie s'il reste des taches avant de le mettre à sécher. Une fois sèches, les taches se fixent dans le tissu et sont plus difficiles à enlever. S'il reste des taches après le passage en machine, répète le processus avant de faire sécher le pantalon.
6.Fais-le sécher à l'air libre
Utilise un cintre dans une matière qui ne rouille pas, en bois ou un plastique par exemple, pour suspendre le pantalon de baseball. Laisse-le sécher complètement avant de le ranger.
Si tu n'as pas le temps de le laisser sécher à l'air libre et que tu dois utiliser le sèche-linge, sélectionne la température la plus basse ou le cycle « Air only » (air uniquement). Ne surcharge pas le sèche-linge : si l'air a plus de place pour circuler, le pantalon sèchera mieux.
Conseil : range tes pantalons de baseball dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière du soleil ou de néons. Exposés à la lumière, les tissus en nylon blancs peuvent jaunir. Si tu stockes tes pantalons de baseball dans un carton pendant l'intersaison, mets quelque chose entre le carton et les vêtements pour qu'il ne déteigne pas dessus.
Questions fréquemment posées
Comment rendre sa blancheur à mon pantalon de baseball ?
Pour laver un pantalon de baseball blanc, utilise de l'eau oxygénée, en suivant les instructions figurant sur l'étiquette. Évite d'utiliser de l'eau de Javel : ça pourrait abîmer le tissu.
Comment enlever les traces de terre rouge sur un pantalon de baseball blanc ?
Pour enlever les traces de terre rouge, traite d'abord la tache avec du liquide vaisselle, de la lessive ou un détachant. Applique le produit sur la zone concernée, fais tremper le vêtement dans de l'eau chaude, puis frotte la tache avec une brosse pour décoller la saleté.
Mets ensuite le pantalon en machine et lave-le à chaud, avec une lessive spéciale pour les vêtements de sport et en sélectionnant un programme de lavage intensif. Avant de suspendre le pantalon pour le laisser sécher, vérifie qu'il n'y ait plus aucune tache.
Est-ce que je peux laver un pantalon de baseball en machine ?
Les pantalons de baseball Nike sont lavables en machine. Pour un résultat optimal, sélectionne un programme utilisant de l'eau chaude (60 degrés maximum) et un niveau de charge moyen ou élevé. Utilise une lessive spécialement conçue pour les vêtements de sport et choisis un programme de lavage intensif.
Est-ce que je peux passer un pantalon de baseball au sèche-linge ?
Il vaut mieux laisser sécher un pantalon de baseball à l'air libre, en l'accrochant sur un cintre en bois ou en plastique qui ne rouille pas. Si tu n'as pas le temps de le laisser sécher à l'air libre et que tu dois le mettre au sèche-linge, sélectionne la température la plus basse ou le cycle « Air only » (air uniquement).
Rédaction : Jessica Murri