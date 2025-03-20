Comment laver un sweat à capuche : un guide étape par étape pour éliminer les taches, laver et sécher

Si faire la lessive est la corvée ménagère que tu redoutes le plus, cette suggestion est probablement très agréable à lire. Certains vêtements, comme les affaires de sport sales, nécessitent qu'on les lave systématiquement après usage. Mais ce n'est pas le cas d'un sweat à capuche. Tu peux tout à fait le porter cinq ou six fois avant de le laver.

De manière générale, plus tu passes des vêtements à la machine et au sèche-linge, plus vite ils se détériorent. Des lavages fréquents peuvent également conduire les tissus à perdre leur forme et leur couleur ou à pelucher, tu sais, quand les fils de ton vêtement se cassent et forment des petites boules duveteuses. Alors quand il s'agit de nettoyer ton sweat à capuche, qui peut le plus peut le moins. Si tu crains l'apparition d'odeurs entre deux lavages, tu peux acheter un spray désodorisant pour tissu afin de neutraliser les mauvaises odeurs.