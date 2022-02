Idées astucieuses pour ranger vos chaussures

Le carrousel est un accessoire de premier choix pour ranger vos chaussures, et son esthétique en fait un bel objet pour décorer le coin d'une chambre à coucher. Vous pouvez y accrocher vos chaussures, et il tourne pour vous permettre d'y accéder facilement. Si vous changez souvent de chaussures au cours de la journée, passant de la chaussure de running à une paire plus adaptée pour vous rendre au travail puis à une autre pour la maison, le carrousel est l'accessoire ultime pour les garder toutes à portée de main.

Il existe un autre type d'accessoire, l'embauchoir, qui s'apparente plus à une forme à insérer dans vos chaussures qu'à une solution de rangement. Cette forme prend l'apparence d'un pied, avec une charnière en son centre. Constitué de bois ou de plastique, l'embauchoir permet non seulement de préserver la forme de vos chaussures, mais il leur évite également de retenir les mauvaises odeurs.

Les embauchoirs conviennent mieux pour les mocassins et les chaussures de soirée, et de manière générale pour toutes les chaussures qui risquent de se déformer si on marche dessus ou qu'on les écrase accidentellement sous un objet lourd. De plus, vous pouvez les utiliser avec la plupart des solutions de rangements courantes. Pour les bottes, optez pour des embauchoirs à bottes. Cet accessoire va encore un peu plus loin, en préservant la forme de la jambe de vos bottes. Les embauchoirs s'avèrent pratiques si vous rangez vos chaussures ou vos bottes au sol, où elles ont plus de risque de tomber.