Découvre comment éliminer les mauvaises odeurs de tes chaussures
Entretien des articles
Nous avons toutes et tous une paire de sneakers fétiche qui ne sent pas très bon. Heureusement, il existe des solutions pour désodoriser vos chaussures.
Si vos chaussures sentent mauvais, sachez qu'il s'agit d'un problème très courant. Mais ça n'en est pas moins agaçant, car tes pieds ont beau être propres, tes sneakers sentent quand même mauvais. Dans le pire des cas, ces mauvaises odeurs t'obligent à te demander : « comment faire pour m'en débarasser ? »
Ce sont les bactéries qui sont responsables des mauvaises odeurs dans les chaussures. Elles se développent en grand nombre sur tes pieds, produisant des acides organiques (méthanethiol, acide isovalérique et acide propanoïque) comme déchets. Même si ces bactéries ne sont pas nocives, elles peuvent laisser une odeur persistante.
Par exemple, le méthanethiol est produit suite au développement du brévibactérium, la principale bactérie que l'on trouve sur les pieds. Cet acide organique a une forte odeur de soufre semblable à l'odeur de chou pourri.
Même avec une hygiène irréprochable des pieds, ces derniers peuvent sentir mauvais. C'est, entre autres, parce que vos pieds sont la partie du corps qui content le plus de glandes secrétant de la sueur au centimètre carré. Ce n'est pas la transpiration en elle-même qui sent mauvais mais les bactéries qui en découlent. Parce qu'elles retiennent la transpiration et l'humidité, les chaussures constituent un terrain propice à la prolifération des bactéries.
8 solutions efficaces pour éliminer les mauvaises odeurs de vos chaussures
1. Porte des chaussettes
Si tu portes tes chaussures sans chaussettes, il y a de grandes chances qu'elles finissent par sentir mauvais, en raison de la transpiration des pieds. « Ce n'est pas la transpiration en elle-même qui crée les mauvaises odeurs, mais les bactéries [sur ta peau] aiment l'humidité et sont donc attirées par un environnement humide, explique Erica Coviello, coach personnelle certifiée, coach de running certifiée par la RRCA et ancienne professeure de sciences. Les odeurs proviennent des déchets que ces micro-organismes produisent en digérant. »
Selon la coach, des chaussettes adaptées évacuent la transpiration pour que les pieds restent au sec. Cela évite ainsi la prolifération des bactéries. « Au minimum, une bonne paire de chaussettes contiendra l'humidité dans les chaussettes elles-mêmes (qui peuvent aller directement dans la machine à laver) plutôt que dans les chaussures, comme ce serait le cas si tu courais sans chaussettes », continue-t-elle.
Alors, quel est le meilleur type de chaussettes pour éviter de trop transpirer ? Pour Dustin Narde, Product Line Manager chez Nike, les chaussettes en laine sont la meilleure solution, et Erica Coviello est du même avis. « Les huiles contenues dans les fibres de laine agissent comme une barrière contre les bactéries, ce qui fait qu'elles luttent naturellement contre les mauvaises odeurs, explique-t-elle. De plus, beaucoup de personnes allergiques à la laine ou à la lanoline trouveront dans les vêtements de sport des mélanges de laine modernes, bien plus confortables et moins susceptibles de les irriter que, par exemple, un pull Irlandais traditionnel. »
L'idéal, c'est de remplacer tes chaussettes tous les six à 12 mois. Si tu cherches une bonne paire de chaussettes en laine, la chaussette mi-mollet rembourrée Nike Everyday Wool (30 $) est une excellente option. Les matières synthétiques, comme le polyester, évacuent aussi l'humidité des pieds pour garder la peau aussi sèche que possible, précise Erica Coviello. La chaussette rembourrée Nike Everyday Plus Cushioned (22 $) est fabriquée à base de polyester. Avec sa technologie Nike Dri-FIT, les pieds restent au sec et à l'aise tout au long de la journée, quelle que soit l'activité pratiquée.
2. Vinaigre blanc
Le vinaigre blanc est un autre moyen de donner une bonne odeur à tes chaussures. Selon une étude de 2014 parie dans la revue scientifique mBio, il neutralise les odeurs et combat les bactéries. Mélange une même quantité de vinaigre blanc et d'eau dans un vaporisateur. Vaporisez la solution à l'intérieur des chaussures après utilisation et laissez sécher. Si tu le fais après chaque séance de sport ou d'activité physique, tes sneakers continueront à sentir bon plus longtemps.
Astuce : pour optimiser l'effet, nettoie tes chaussures soigneusement (intérieur et extérieur) avant d'appliquer la solution.
3. Bicarbonate de soude
Vous voulez désodoriser vos chaussures avec un remède maison ? Utilisez du bicarbonate de soude. C'est un désodorisant naturel qui absorbe les odeurs et les bactéries. Il y a deux manières différentes d'utiliser du bicarbonate de soude pour désodoriser vos chaussures :
- Mélangez ¼ de tasse de bicarbonate de soude, ¼ de tasse de levure chimique et ½ tasse de fécule de maïs. Pour que ça sente encore meilleur, ajoute quelques gouttes de ton huile essentielle préférée (voir ci-dessous). Verse une moitié du mélange dans une chaussette et l'autre moitié dans l'autre chaussette. Fais un nœud en haut de chaque chaussette, puis glisse une chaussette dans chaque chaussure et laisse agir toute une nuit. Cette méthode et cette combinaison d'ingrédients absorberont les odeurs de tes chaussures.
- Sinon, tu peux aussi saupoudrer du bicarbonate de soude directement dans tes chaussures et laisser agir pendant au moins 24 heures.
4. Huiles essentielles
Les huiles essentielles de tea tree, de clou de girofle et de bois de cèdre sont des désodorisants naturels bien connus pour leurs propriétés antifongiques. Par exemple, une étude de cas publiée dans la revue Mycobiology en décembre 2007 a révélé que l'huile essentielle de clou de girofle limitait fortement le développement de bactéries sur les pieds et permettait donc d'éliminer les odeurs. Ces huiles ont trois effets : elles luttent contre les bactéries, elles éliminent les mauvaises odeurs et elles laissent un parfum agréable.
Mettez quelques gouttes d'huile essentielle directement dans vos sneakers et laissez-les à l'air libre. Tu peux aussi mélanger des huiles essentielles à d'autres remèdes maison, comme le bicarbonate de soude ou le vinaigre.
5. Savon
Un autre remède maison pour enlever les mauvaises odeurs des sneakers consiste à déposer un pain de savon dans chaque chaussure et de le laisser toute une nuit. Le savon tue les bactéries et l'odeur qu'elles produisent. Et comme il est poreux, il absorbe les mauvaises odeurs et les remplace par un parfum de propreté.
Astuce : veille à ce que tes pains de savon ne soient pas humides avant de les déposer dans les chaussures, car l'humidité ne fera qu'encourager le développement de bactéries.
6. Soleil
Vous pouvez aussi laisser sécher l'excès d'humidité que contiennent les chaussures pour éliminer les mauvaises odeurs de manière simple et efficace. Mets tes chaussures en plein soleil pendant quelques heures après une activité physique pour qu'elles sèchent complètement avant leur prochaine utilisation.
7. Bonne hygiène des pieds
Il est important de faire particulièrement attention lorsque vous vous lavez les pieds. Veillez à mettre du savon ou une lotion nettoyante entre chaque orteil et sur toute la plante de pied et à bien rincer ensuite. Voici quelques conseils supplémentaires en matière d'hygiène des pieds pour empêcher le développement de mauvaises odeurs dans les chaussures :
- Lave tes chaussettes après chaque utilisation.
- Change de chaussettes et de chaussures tout de suite après un entraînement pour éviter d'emprisonner les mauvaises odeurs.
- Sèche tes pieds après les avoir nettoyés. S'il reste de l'humidité sur tes pieds, les bactéries auront plus de chances de proliférer.
8. Vérifie tes semelles de propreté
Si vous portez les mêmes semelles de propreté depuis des années, il est probablement temps de les remplacer. Souvent, les semelles de propreté sont la source des mauvaises odeurs. « Les semelles de propreté sont fabriquées dans des matières poreuses qui absorbent et retiennent l'humidité environnante, ce qui crée un terrain propice à l'apparition des bactéries responsables d'odeurs », explique Erica Coviello.
Il se pourrait bien que le simple fait de remplacer tes semelles de propreté fasse disparaître ces mauvaises odeurs persistantes. Erica Coviello conseille d'opter pour des matières telles que de la mousse à cellule ouverte ou des fibres naturelles qui retiennent ou évacuent l'humidité plutôt que de la laisser se propager à d'autres parties de la chaussure. « Tu peux aussi rechercher des marques ou des modèles qui sont traités avec des agents antimicrobiens pour inhiber la prolifération des bactéries, et/ou qui ont des trous d'aération conçus pour la circulation de l'air. Dans les deux cas, cela aidera tes chaussures à sécher plus rapidement et évitera que l'humidité s'accumule dedans », ajoute-t-elle.
Rédaction : Danielle Zickl