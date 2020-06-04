Mettre en place un réseau de soutien efficace

Pour atteindre vos objectifs en matière de sport et d'alimentation, rien ne vaut le soutien d'un groupe de personnes choisies avec soin. Pour ce faire, vous constituerez de préférence une équipe de cinq personnes, avec des profils et des atouts variés, sur lesquelles vous pourrez vous appuyer tout au long de votre parcours. Lisez cet article pour découvrir comment vous entourer des bonnes personnes.



Les entreprises du secteur public disposent toutes d'un conseil d'administration. Ce dernier est constitué de personnes qui adhèrent à la mission de la société et favorise sa progression en ce sens.



Nous vous proposons de constituer votre propre conseil d'administration pour bénéficier du même type de soutien tout au long de votre parcours personnel, que ce soit en matière de sport ou d'alimentation.



Le principe est simple : si vous vous entourez de personnes qui essaient de vous éloigner du chemin que vous souhaitez prendre, vous aurez beaucoup plus de mal à parvenir au bout. Il est donc bien plus pertinent de choisir des personnes qui vous encourageront sur cette nouvelle voie.



En établissant un conseil de cinq membres, vous pourrez bénéficier du soutien de différentes personnes disposant chacune d'un point de vue et de qualités susceptibles de vous aider dans votre projet.