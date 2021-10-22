Nettoyer ses chaussures en 6 étapes faciles

Comment nettoyer vos chaussures en 6 étapes faciles
Entretien des produits
Grâce à un nettoyage régulier, vos chaussures auront toujours un aspect (et une odeur) impeccable. Voici comment nettoyer des chaussures sans les abîmer.
Matériel
- Liquide vaisselle
- Bicarbonate de soude
- Gomme magique pour le ménage (facultatif)
- Soin pour cuir (facultatif)
- Vinaigre blanc (facultatif)
Outils
- Brosse à chaussures
- Brosse à dents
- Chiffon doux propre
- Brosse à daim (facultatif)
Pas facile de conserver ses chaussures impeccables sans les nettoyer régulièrement. Dès l'instant où vous sortez vos nouvelles sneakers de leur boîte, vous n'avez qu'une envie, c'est de les porter dehors. Et c'est là qu'elles vont se salir et se couvrir de boue, d'éraflures et de taches.
Pour garantir des performances optimales à une paire de sneakers au fil du temps, il est important de les entretenir comme il se doit, ce qui inclut de les nettoyer. Avant de commencer, utilisez un embauchoir à chaussures ou remplissez vos chaussures de papier journal pour qu'elles conservent leur forme pendant leur nettoyage. Ensuite, mettez-vous au travail.
Ces conseils vous permettront de garder n'importe quelle paire de sneakers (que ce soient des chaussures de running, de basket ou lifestyle) fraîches et propres en quelques étapes faciles.
Comment nettoyer vos chaussures étape par étape
1.Utilisez une brosse sèche
Éliminez la poussière de la semelle extérieure, de la semelle intermédiaire et de l'empeigne à l'aide d'une brosse à chaussures sèche à poils doux. Vous n'avez pas de brosse à chaussures ? Aucun problème. Une brosse à dents usagée et propre fait parfaitement l'affaire.
2.Préparez une solution nettoyante douce
Mélangez de l'eau chaude avec une petite quantité de lessive douce ou de liquide vaisselle.
Pour des chaussures blanches ou de couleur claire, vous pouvez également préparer une pâte de nettoyage particulièrement efficace en mélangeant à doses égales bicarbonate de soude et eau.
Remarque : si vous utilisez du liquide vaisselle, veillez à le diluer dans beaucoup d'eau. Pour certaines matières, l'utilisation de liquide vaisselle très concentré peut provoquer des décolorations ou éliminer les graisses naturelles de la matière.
3.Lavez les lacets à la main
Retirez les lacets et appliquez dessus une petite quantité de la solution nettoyante douce. Frottez les lacets dans vos mains, rincez-les, puis séchez-les à l'aide d'un chiffon doux.
(Contenu apparenté : Trois méthodes simples pour nettoyer des lacets)
4.Lavez les semelles
Appliquez la solution nettoyante douce sur une brosse à poils doux, une brosse à dents, ou encore un gant de toilette. Nettoyez soigneusement la semelle extérieure et la semelle intermédiaire, en prenant soin de n'oublier aucune zone des semelles. Séchez à l'aide d'un chiffon doux.
Remarque : si vous devez nettoyer vos semelles de propreté, retirez-les, nettoyez-les avec votre solution et laissez-les bien sécher avant de les remettre en place à l'intérieur de vos chaussures.
5.Nettoyez et essuyez les empeignes
Appliquez la solution douce avec une brosse à poils doux, une brosse à dents ou un chiffon humide pour nettoyer les empeignes. Brossez délicatement pour éviter d'endommager la matière.
Lorsque le résultat vous convient, utilisez un chiffon en microfibre ou un chiffon doux sec pour essuyer et retirer autant de solution savonneuse et de saleté de la surface que possible. Recommencez si nécessaire. Si possible, évitez de sécher en frottant, car cela risquerait d'abîmer le tissu de la chaussure ou de disperser les petites particules de saleté résiduelles.
6.Séchez à l'air libre
Faites sécher les sneakers à l'air libre, à température ambiante. Assurez-vous que les chaussures sont complètement sèches avant de les remettre pour un entraînement ou une activité. Pour beaucoup de chaussures, il faut compter au moins 8 heures pour un séchage complet.
Remarques spécifiques aux différentes matières
Ces étapes de base devraient vous aider à retrouver des sneakers impeccables, mais certains tissus et certaines matières nécessitent une attention particulière. Voici ce qu'il faut savoir sur l'utilisation des nettoyants en fonction des divers types de chaussures.
- Comment nettoyer des chaussures en cuir
Les chaussures en cuir se tachent facilement, d'où l'importance de les nettoyer régulièrement. Pour retirer les taches, vous pouvez non seulement utiliser une brosse sèche et une solution douce à base de liquide vaisselle, mais également une gomme magique ou un soin pour cuir. Évitez de frotter trop fort les chaussures, car cela pourrait endommager le cuir.
- Comment nettoyer des chaussures en daim
Le daim est réputé difficile à nettoyer. Si vous remarquez des traces d'eau, des éraflures, de la saleté ou des taches, c'est qu'il est sans doute temps de nettoyer vos chaussures en daim. Servez-vous de ces recommandations et de ces outils spécifiques pour y parvenir.
Utilisez une brosse à daim ou une serviette pour éliminer les résidus de la surface, en suivant le sens du grain (et non à rebrousse-poil).
Utilisez une gomme à daim ou une gomme de crayon pour éliminer toute trace sur la surface de la chaussure.
Pour les taches tenaces, utilisez un chiffon imbibé de vinaigre blanc pour frotter le tissu dans un sens puis dans l'autre.
- Comment nettoyer des chaussures en maille
La matière Nike Flyknit est utilisée pour différents types de chaussures, afin d'offrir un maintien souple et une respirabilité optimale. Pour nettoyer comme il se doit une empeigne en Nike Flyknit ou autre type de maille, préparez une solution douce d'eau savonneuse à base d'un savon qui ne contient aucun produit chimique. Il vaut mieux ne pas utiliser d'eau de Javel ni de détergents agressifs, car ils pourraient endommager la matière.
Prenez une brosse à chaussures ou une brosse à dents propre, et frottez la solution dans le sens de la maille. Essuyez le savon avec un chiffon propre, et répétez l'opération si nécessaire. Laissez vos chaussures sécher, et évitez d'utiliser un sèche-linge, car la chaleur excessive pourrait endommager les chaussures.
FAQ concernant le nettoyage des chaussures
Puis-je laver mes chaussures en machine ?
Nike déconseille de passer les chaussures à la machine. Nettoyer des chaussures à la main reste le meilleur moyen de prévenir toute détérioration accidentelle. Les chaussures fabriquées dans des matières délicates peuvent être endommagées par le lave-linge et la chaleur d'un sèche-linge risquerait de les déformer. Par ailleurs, des articles trop volumineux comme des sneakers risqueraient d'endommager votre machine à laver.
(Contenu apparenté : Peut-on passer des sneakers à la machine ? Voici la meilleure façon de nettoyer vos chaussures Nike)
Comment nettoyer mes semelles de propreté pour limiter les mauvaises odeurs ?
Il est parfois nécessaire de nettoyer vos semelles de propreté. Pour ce faire, retirez-les de vos chaussures et suivez les mêmes étapes de nettoyage que pour l'extérieur de vos chaussures. Séchez-les complètement à l'air libre avant de les remettre dans vos chaussures. Si les mauvaises odeurs persistent, il est peut-être temps que vous remplaciez les semelles de propreté. De nombreux magasins d'articles et de chaussures de sport proposent des semelles de propreté de rechange.
Comment faire si mes chaussures sont encore sales après leur nettoyage ?
Si vos chaussures semblent toujours sales après avoir suivi les étapes recommandées, il est peut-être temps d'envisager l'achat de nouvelles sneakers. Par exemple, des chaussures de running doivent être remplacées tous les 500 à 800 kilomètres.
À quelle fréquence dois-je nettoyer mes chaussures ?
Votre calendrier de nettoyage dépend de la fréquence à laquelle vous portez les chaussures et des endroits où vous les portez. Pour préserver leur apparence, prévoyez un nettoyage toutes les deux semaines ou dès qu'elles commencent à être sales. Un entretien régulier peut réduire le temps de nettoyage.