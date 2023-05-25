8 idées de tenues d'été Nike

Si tu es du genre à tout anticiper, tu as sans doute déjà des idées de tenues estivales en tête. Cet article est fait pour toi. À l'approche de la saison chaude, pourquoi ne pas se mettre dans l'esprit de l'été en imaginant des super looks à porter tout au long de la saison ?

Les meilleures tenues d'été s'articulent souvent autour de basiques faciles à porter : débardeurs, t-shirts, shorts, mini-jupes et robes amples rapides à mettre. Côté accessoires, des sneakers blanches iront avec tout. Et peu importe que ce soient des modèles montants ou des chaussures de training avec maintien. De même pour les claquettes, les lunettes de soleil et les casquettes sobres. Tout ça te protègera bien du soleil.

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Quels que soient tes habits préférés pour l'été, ajoute des pièces qui suivent les tendances du moment pour leur redonner un coup de jeune. Cet été, la mode est aux robes ajustées inspirées des années 1990 et 2000, aux silhouettes asymétriques, aux décolletés carrés et aux détails ruchés. Adopte un esprit estival décontracté en associant ces vêtements avec des sandales de sport ou des sneakers pour créer une tenue dépareillée sobre.

Évidemment, les ensembles stylés inspirés du golf et du tennis restent indétrônables quand il fait chaud. Tu ne joues à aucun de ces sports ? Aucune importance. Leur style convient parfaitement pour aller faire du shopping ou se retrouver entre potes pour un moment détente. Le look sport-chic est une autre esthétique hybride qui monte en puissance. Elle se résume à des versions plus haut de gamme d'articles de sport, avec un esprit décontracté. Dans une tenue de ce type, sens-toi libre de porter tes bijoux préférés.

Lis la suite pour découvrir huit tenues estivales pleines de charme pour passer la saison avec style.