Qu'est-ce que le pickleball ? Et quelles sont les règles ?
Sport et activité
Des spécialistes nous donnent tous les détails sur le pickleball et des conseils pour y jouer.
Le pickleball est un sport qui monte en puissance aux États-Unis et partout dans le monde. Selon la Sports and Fitness Industry Association, le nombre de personnes pratiquant le pickleball aux États-Unis a doublé en 2022, affichant une croissance de 159 % en trois ans.
Rien d'étonnant à ça : ce jeu, qui se joue avec une raquette et une balle en plastique, est fun, rapide et simple à apprendre. Depuis son invention il y a presque 60 ans, le pickleball s'est imposé comme un sport tout public, qui se pratique aussi bien en loisir occasionnel qu'à un niveau plus sérieux. Avec cet essor rapide, les occasions de jouer se multiplient pour les néophytes comme pour les personnes expérimentées.
Tu veux t'essayer au pickleball ? Découvre tout ce qu'il faut savoir sur ce sport et des conseils de pro sur la manière d'y jouer.
Comment joue-t-on au pickleball ?
Le pickleball se joue avec des raquettes plus grandes qu'au ping-pong mais plus petites qu'au tennis. Ces raquettes peuvent être fabriquées dans différents matériaux, comme du bois, du plastique, de la fibre de carbone, etc. La balle utilisée est en plastique perforé. Elle fait globalement la taille d'une balle de baseball.
Ce sport se pratique en simple (un contre un) ou en double (deux contre deux), sur un terrain qui fait environ la moitié d'un court de tennis standard. Au centre du terrain, le filet mesure 86 cm de hauteur.
Pour commencer dans les règles de l'art, on fait le point ci-dessous sur les règles à connaître. Tu cherches à devenir pro ? Alors tourne-toi vers le manuel de la fédération USA Pickleball.
1. La balle doit passer par-dessus le filet et atterrir à l'intérieur des lignes du terrain. C'est le cas dans presque tous les sports de raquette, et le pickleball ne fait pas exception. La balle doit passer par-dessus le filet et atterrir dans l'aire de jeu, à l'intérieur des lignes qui délimitent le court. Si une équipe ou l'une des personnes jouant sur le terrain envoie la balle en dehors du court, le point va à l'adversaire.
2. Les athlètes ne doivent pas se trouver dans la zone de non volée au moment de frapper la balle. Sur chaque côté du filet, une zone de 2,13 m de long est délimitée par une ligne parallèle au filet. C'est la zone de non volée. Elle a été conçue par les inventeurs du jeu pour ne pas avantager les personnes de grande taille. Il est interdit d'avoir les pieds dans cette zone au moment de frapper la balle.
3. La balle doit être servie dans un mouvement de bas en haut, depuis la ligne de fond, et atterrir au-delà de la zone de non volée. La personne qui sert pour initier un point doit se tenir sur la ligne de fond, la ligne parallèle au filet se trouvant à l'arrière du terrain. Il faut frapper la balle dans un mouvement de bas en haut, pour la faire atterrir au-delà de la ligne de non volée, de l'autre côté du filet.
4. Après le service, chaque équipe doit laisser la balle rebondir une fois sur le court avant de pouvoir la renvoyer. Quand une équipe sert la balle, l'équipe adverse doit laisser la balle rebondir avant de la renvoyer par-dessus le filet. Quand la balle revient vers l'équipe au service, cette dernière doit laisser la balle rebondir une fois avant de la renvoyer de l'autre côté.
À partir de là, les équipes peuvent renvoyer la balle de l'autre côté sans la laisser rebondir en premier. Ce type de frappe, où la balle est frappée en l'air avant de rebondir, s'appelle une « volée ».
5. Si la balle rebondit deux fois du même côté, le point est terminé. Comme au tennis, si la balle est frappée au-dessus du filet et rebondit de l'autre côté du filet deux fois avant que l'équipe adverse ne parvienne à la renvoyer, l'équipe ayant tiré gagne le point.
6. Seule l'équipe au service peut marquer des points. Si l'équipe au service gagne un point, ce point est comptabilisé. Si l'autre équipe gagne le point, le score ne change pas. L'équipe qui a gagné le point devient alors l'équipe au service pour le point suivant.
7. Pour gagner, il faut marquer 11 points avec au moins 2 points d'écart.
Pourquoi le pickleball est-il si populaire ?
Pour Rick Witsken, ancien joueur de tennis professionnel, coach de pickleball et cofondateur de la National Pickleball League, une nouvelle ligue professionnelle pour les 50 ans et plus, la facilité d'apprentissage y est pour beaucoup. Les athlètes peuvent s'amuser en l'espace de quelques minutes seulement.
« C'est beaucoup plus facile d'avoir un bon niveau en pickleball qu'en tennis », explique Rick Witsken. D'après lui, il faut parfois prendre quelques leçons de tennis avant de parvenir à faire trois va-et-vient au cours d'un échange.
« Au pickleball, on y arrive dans les cinq premières minutes de jeu. Plus l'échange est long, plus la tension monte et plus le jeu devient fun. On atteint un niveau correct en pickleball beaucoup plus rapidement qu'en tennis, c'est pour ça que sa popularité explose. »
Ernie Medina, ambassadeur de USA Pickleball et coach de l'organisme Professional Pickleball Registry, approuve. À ses yeux, la popularité du jeu est liée au fait qu'il se rapproche plus d'un « grand ping-pong » que d'un « petit tennis ».
« La taille du court pourrait aussi expliquer la popularité de ce sport d'un point de vue social », ajoute Rick Witsken. Comme on joue plus près les uns des autres et qu'on ne court pas autant, on peut facilement discuter et plaisanter à chaque point.
Pour autant, la petite taille du terrain ne veut pas dire que le pickleball n'a rien d'un sport : une étude de 2021 publiée dans la revue International Journal of Environmental Research and Public Health a découvert que, chez des adultes sédentaires ayant commencé à jouer au pickleball, la puissance des jambes avait augmenté de 11 % en seulement six semaines.
En comparaison, un entraînement de foot de haute intensité améliore souvent la puissance des jambes de 15 à 16 % chez des hommes mûrs en l'espace de quatre mois. En plus de constater des bienfaits sur leur santé physique, les pickleballers ayant participé à l'étude ont rapporté que le jeu était fun et agréable à jouer. Ces personnes ont réalisé 4,5 heures d'exercice en moyenne sur six semaines, et elles ont indiqué que leur bien-être s'était amélioré sur cette période.
Comment le pickleball a-t-il été inventé, et pourquoi s'appelle-t-il ainsi ?
Selon USA Pickleball, ce sport a été inventé en 1965 sur l'île de Bainbridge, au large des côtes de Seattle, dans l'État de Washington aux États-Unis. Joel Pritchard, ancien membre du Congrès des États-Unis originaire de Washington, était en vacances avec son ami Bill Bell quand les deux hommes ont inventé ce jeu en utilisant des raquettes de ping-pong et une balle de wiffle ball sur un vieux terrain de badminton.
En quelques jours, les deux amis ont affiné le jeu : ils ont notamment abaissé le filet et l'ont rendu plus accessible aux enfants comme aux adultes. Première modification : la balle doit rebondir une fois après le service et une fois après le premier retour de balle. Deuxième modification : selon Bill Bell, la zone de non volée a été créée pour supprimer l'avantage dont profitait les personnes plus grandes.
L'épouse de Joel Pritchard, Joan, raconte avoir trouvé le nom « pickleball » en raison de l'aspect décalé du jeu.
« J'ai dit que ça me rappelait le "Pickle Boat" en aviron, une équipe que l'on formait avec les rameurs restants », a-t-elle expliqué.
En quoi le pickleball est-il différent du tennis ?
Bien qu'on joue souvent au pickleball sur une partie d'un court de tennis, et que ces deux sports se jouent avec des balles et des raquettes, le pickleball et le tennis sont deux sports très différents. Voici les principales différences :
- Taille du court : un court de pickleball est plus petit qu'un court de tennis. Selon la réglementation de USA Pickleball, le pickleball se joue sur une surface de 6,1 m de large par 13,4 m de long. L'arrière de chaque côté du court est divisé en deux zones de service de 3 mètres de large par des lignes blanches perpendiculaires à la ligne de fond. De chaque côté du filet se trouve une zone de 2,13 m de long appelée la zone de non volée.
Avec 23,77 m, les courts de tennis sont bien plus longs. Ils sont aussi plus larges : 8,23 m pour le jeu en simple et 10,97 m pour le jeu en double. Les courts de tennis ont aussi des lignes différentes. La ligne perpendiculaire se trouve plus près du filet et non dans la moitié arrière de chaque côté du court. Les courts de tennis sont dépourvus de zone de non volée.
Comme le terrain de pickleball est plus petit, on a moins besoin de courir. Une autre raison pour laquelle ce jeu rencontre un si large succès.
Conseil : s'il n'y a aucun terrain de pickleball près de chez toi, tu peux toujours installer un terrain sur une surface en dur suffisamment grande. USA Pickleball indique les dimensions du terrain ainsi que des instructions pour créer son propre terrain. Tu peux utiliser de la craie pour marquer les lignes de fond et la zone de non volée. Des filets portables sont disponibles en ligne, mais tu peux aussi attacher une corde entre deux chaises pour fabriquer un filet de fortune.
- Équipement : le pickleball se joue avec des raquettes pleines plutôt qu'avec des raquettes équipées d'un cordage (comme au tennis et au badminton). La balle est en plastique et couverte de trous, contrairement aux balles de tennis qui sont en caoutchouc, remplies d'air et recouvertes de feutre.
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- Règles : il existe plusieurs différences entre les règles du tennis et celles du « tennis léger ». Au pickleball, par exemple, le service doit être réalisé dans un mouvement du bas vers le haut. De plus, la balle et la raquette doivent entrer en contact sous la taille. Il doit atterrir de l'autre côté du court, au-delà de la ligne médiane parallèle au filet, à la différence du tennis où les services doivent atterrir à l'intérieur de la ligne de service, là aussi de l'autre côté du filet. Au pickleball, la balle doit rebondir de l'autre côté du court après le premier retour, ce qui n'est pas le cas au tennis.
- La zone de non volée : au pickleball, cette zone s'étend sur 2,13 m de part et d'autre du filet. Elle est délimitée par des lignes parallèles au filet. Il est interdit de frapper la balle tant qu'on a les pieds à l'intérieur de cette zone. Cette règle n'existe pas en tennis.
- Points : au tennis, le premier point marqué amène le score à 15-0, et les points suivants à 30 et 40. Un jeu de tennis peut être gagné en seulement quatre points : 15, 30, 40 et on remporte le jeu au point suivant. L'athlète ou l'équipe au service peut marquer des points, au même titre que l'équipe en face.
Au pickleball, seule l'équipe au service peut marquer des points. Si l'équipe en face gagne un point, elle devient l'équipe au service et peut à son tour marquer des points. Les points sont comptés un par un, et une partie se joue en 11 points. L'équipe ou la personne gagnante doit avoir deux points d'avance. Petite particularité, le score se compose de trois chiffres : le score de l'équipe au service, celui de l'équipe receveuse et le numéro de la personne au service (1 ou 2).
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Quel équipement faut-il pour le pickleball ?
Pour commencer, tu auras besoin de balles et de raquettes de pickleball. Les raquettes sont disponibles dans différents matériaux. On en trouve en bois ou en fibre de carbone (bien souvent l'option la plus coûteuse).
Si tu débutes dans ce sport, Rick Witsken suggère de plutôt choisir un jeu de raquettes avec « noyau en nid d'abeille », car elles sont légères et adaptées aux néophytes. La balle ne rebondira pas sur cette raquette aussi vite que sur une raquette en bois, ce qui permet de garder la balle plus facilement dans l'aire de jeu.
Il est aussi conseillé de porter des chaussures de sport qui maintiennent bien le pied et adhèrent au sol dans toutes les directions. Les chaussures de tennis fonctionnent bien sur un terrain de pickleball. Pour ce qui est des vêtements, opte pour des vêtements légers, respirants et anti-transpirants qui permettent de rester à l'aise et au frais sur le terrain.
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Astuces pour bien commencer le pickleball
En général, le pickleball est facile à apprendre, mais il faut un peu de pratique pour le maîtriser. Ci-dessous, Ernie Medina et Rick Witsken donnent chacun un conseil pour démarrer ce sport en beauté.
- Évite les grands gestes.
D'après Rick Witsken, les personnes qui débutent au pickleball, surtout celles qui ont déjà fait du tennis, ont tendance à prendre de l'élan pour frapper la balle. Mais comme le terrain de pickleball est petit, et que la balle et les raquettes favorisent les rebonds, les grands gestes sont contre-productifs. Ils peuvent facilement envoyer la balle en dehors du terrain.
« Utilise la taille du terrain et l'équipement à ton avantage, conseille-t-il. Mieux vaut réaliser des gestes courts et contrôler où la balle atterrit. Avec la pratique, tu pourras donner plus de vitesse à la balle, mais même là, prendre de l'élan ne servira à rien. »
- Garde la balle devant toi.
Selon Ernie Medina, les personnes qui débutent vont souvent chercher les balles loin d'elles, sans se déplacer. Dans ce cas, difficile de contrôler si la balle atterrit ou non dans le terrain.
Au lieu de rester immobile pour aller chercher la balle, il suggère de déplacer ses pieds tout en restant face à la balle et à l'endroit où on veut l'envoyer. Avant le début d'un point, adopte une position d'attente, avec les genoux légèrement pliés et la raquette devant ton corps.
« Dans cette position, regarde tes pieds. Ils forment une sorte de V », indique-t-il.
Fais des pas latéraux et d'autres mouvements courts pour déplacer cette position en V avant de tirer. Tu auras plus de contrôle et donc plus de chances d'envoyer la balle dans l'aire de jeu dès le début.
Rédaction : Greg Presto