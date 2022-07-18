Les meilleures tenues Nike Tennis pour femme

8 essentiels pour compléter une tenue de tennis
Guide d'achat
Imposez votre style sur le court avec ces incontournables Nike pour les tenues de tennis.
Avec leurs jupes, robes, débardeurs, polos et leurs sneakers polyvalentes, les tenues de tennis peuvent aussi bien être portées pour un brunch après le match ou pour aller faire une course à l'épicerie.
Les tenues de tennis Nike pour femme sont conçues pour les vraies athlètes. Que vous soyez débutante ou que vous jouiez en compétition, il est important d'opter pour une tenue de tennis qui vous aidera à bouger avec rapidité et fluidité sur le court.
8 articles clés pour compléter votre tenue de tennis Nike
1. Jupes et robes de tennis Nike
Les jupes et les robes de tennis Nike sont fabriquées dans des matières légères et anti-transpiration, et comprennent souvent un short ajusté et intégré qui résistera aux glissades difficiles et contribuera à prévenir les irritations. Ces jupes offrent une respirabilité et une liberté de mouvement adaptées aussi bien aux novices qu'aux grandes athlètes.
2. Débardeurs et tee-shirts de tennis sans manches Nike
Les débardeurs ou les tee-shirts sans manches, parfaits pour les matchs, vous permettent de tendre vos bras et vos épaules pour effectuer un retour croisé ou un puissant service.
Un grand nombre de débardeurs et de tee-shirts de tennis Nike sont confectionnés avec des fibres de polyester recyclé et intègrent la technologie Nike Dri-FIT, qui évacue la transpiration pour accélérer son évaporation.
3. Brassières de sport Nike pour le tennis
Les brassières de sport ne sont pas toujours visibles, mais elles sont un élément essentiel d'une tenue de tennis. Les meilleures brassières de sport Nike pour le tennis sont des modèles à maintien normal ou supérieur, qui offrent une tenue de compression ajustée tout au long du match. Le tennis est un sport à fort impact, et il est essentiel de pouvoir bouger confortablement, rapidement et avec assurance sur le court.
(Contenu apparenté : Les meilleures brassières de sport à maintien supérieur Nike à essayer)
4. Chaussures de tennis NikeCourt
Une chaussure peut faire ou défaire une tenue, en particulier lorsque vous entrez sur le court. Les chaussures de tennis NikeCourt sont disponibles en différents coloris et designs accrocheurs, et elles intègrent également dans la semelle des technologies améliorant les sauts et les plongeons. Cela inclut la technologie Zoom Air, la mousse Nike React et dans certains cas, une plaque sur toute la longueur de la chaussure qui agit comme un tremplin pour les athlètes qui bougent à la verticale sur le court.
(Contenu apparenté : Les meilleures chaussures Nike pour jouer au tennis sur une surface dure)
5. Visières, casquettes et bandeaux de tennis Nike
Il est essentiel de maintenir vos cheveux (et votre transpiration) loin de votre visage sur le court de tennis. Que vous cherchiez une protection supplémentaire contre le soleil sous la forme d'une casquette ou d'une visière, ou simplement à dompter vos cheveux, les visières, casquettes et bandeaux Nike sont des accessoires fonctionnels pour toutes les joueuses de tennis.
6. Vestes de tennis Nike
Que vous ayez besoin d'une couche supplémentaire pour garder vos muscles au chaud ou pour vous couvrir après un match, n'oubliez pas de mettre une veste de tennis Nike dans votre sac à dos ou dans votre sac de sport. Les vestes permettent également d'associer différentes couleurs et différents styles, pour composer un look d'après-match qui ne passera pas inaperçu.
7. Pantalons de tennis Nike
Pour vous échauffer lorsqu'il fait froid (ou pour les matchs en général), optez pour un pantalon de tennis léger. Les pantalons de tennis NikeCourt possèdent un ourlet à zip, ce qui permet de se changer rapidement.
8. Sweats à capuche et sweat-shirts de tennis Nike
En plus de réguler la température, les sweats à capuche et sweat-shirts amples sont des pièces douces et décontractées qui viendront compléter un équipement de tennis haute performance. Ils vous permettront d'aller directement à un brunch après le match ou de vous détendre avec style.
Rédaction : Julia Sullivan, coach personnelle certifiée par l'ACE.