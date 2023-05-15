5 exercices recommandés par des spécialistes pour améliorer ta posture

Une bonne posture est essentielle pour préserver ton dos. Même si on pense à garder le dos bien droit en position assise et à ne pas s'avachir au fur et à mesure de la journée, on peut faire plus. Il existe aussi plein d'exercices qui permettent d'améliorer sa posture et qui peuvent être bénéfiques pour tout le monde.

« Nos tissus et nos muscles s'adaptent aux positions qu'on prend », affirme Darren Tomasso, coach Nike Well Collective spécialisé en running et en amélioration des performances. « Si on est en position assise devant un ordinateur presque toute la journée, notre corps va s'adapter à cette position : épaules hautes et arrondies, tête en avant, bassin rentré [et] colonne vertébrale comprimée. »

Il ajoute que quand notre posture physique change, ça peut aussi entraîner des déséquilibres musculaires. Certains groupes musculaires peuvent s'affaiblir, restreignant ainsi l'amplitude de mouvement. Ça peut même provoquer des douleurs ou une sensation de gêne dans nos activités quotidiennes et nos entraînements.

Voici donc quelques exercices que tu peux intégrer à ta routine quotidienne pour améliorer ta posture. Chaque exercice cible différentes zones du corps. Essaie si possible de tous les faire.