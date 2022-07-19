Les coachs expliquent le fonctionnement des points au tennis

Le système de points au tennis pour les débutants et les débutantes : une explication simple sur comment gagner un match
Sport et activité
Améliorez votre confiance sur le court en apprenant le système de points.
Il existe de nombreuses raisons d'essayer le tennis, et notamment ses bienfaits pour la santé. Une étude réalisée en 2017 par le British Journal of Sports Medicine a révélé que les sports de raquette (dont le tennis) étaient associés à un risque réduit de maladies cardiovasculaires. Et une étude menée par la Mayo Clinic en 2018 a établi que la pratique régulière du tennis était associée à une amélioration de l'espérance de vie.
Mais alors pourquoi ne voudrait-on pas pratiquer ce sport ? « Le tennis regorge de termes et de règles uniques, dont beaucoup peuvent laisser les nouveaux joueurs et joueuses perplexes », explique Mario Musa, professeur de tennis certifié U.S.P.T.A. et fondateur de Tennis Racket Ball.
« Le système de points au tennis peut être déroutant au début, déclare-t-il. Mais une fois que [un joueur ou une joueuse] a compris les bases, cela devient en fait très simple ».
Entrez sur le court en toute sérénité en apprenant l'essentiel des règles du système de points.
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Structure d'un match de tennis
Comme l'explique Rhonda Costa, coach de tennis certifiée P.T.R. et fondatrice d'Indie Tenis, le tennis est un sport assez simple au départ : deux joueurs ou joueuses ou deux paires de joueurs ou joueuses se placent de part et d'autre d'un court rectangulaire séparé en deux par un filet.
« Au début d'un match, on tire à pile ou face pour savoir qui sert en premier, explique-t-elle. La personne ou l'équipe qui gagne peut décider de servir ou de laisser le service à l'adversaire. L'adversaire (ou l'équipe adverse) peut décider de quel côté du terrain commencer le match ».
(Pour information, la Fédération de tennis des États-Unis précise que chaque joueur ou joueuse ou chaque équipe peut également faire tourner une raquette pour décider de l'ordre de service.)
Voici comment commence un match de tennis, selon Rhonda Costa :
- La personne qui sert dispose de deux services pour commencer. « [Elle doit] toujours avoir deux balles, ajoute-t-elle. Cela fait partie intégrante des règles d'étiquette du tennis ! »
- Si le service passe par-dessus le filet et arrive dans le carré diagonalement opposé au vôtre, la personne contre laquelle vous jouez n'a le droit qu'à un seul rebond avant de le renvoyer. « Une fois qu'un service est en jeu, le joueur ou la joueuse remporte le point en gardant la balle au-dessus du filet et à l'intérieur des lignes du terrain ou en effectuant un excellent coup qui empêche l'adversaire de renvoyer la balle », explique Rhonda Costa.
- Si le service effleure le filet mais atterrit quand même dans la case diagonalement opposée à la vôtre, vous avez droit à un autre service. « Cela s'appelle un LET », ajoute-t-elle.
- Si le service n'atterrit pas dans le carré opposé au vôtre, vous avez droit à votre deuxième service. Si vous le ratez également, vous perdez le point.
- « Après chaque jeu impair, les deux joueurs ou joueuses changent de côté du terrain », indique Rhonda Costa, ajoutant que cela permet d'assurer l'équité du jeu en cas de vent ou d'ensoleillement intense sur le terrain.
Autre chose à savoir, selon Mario Musa ? « Tout d'abord, il faut toujours commencer un jeu du côté droit, explique-t-il, précisant que cela s'applique aussi bien à la personne qui sert qu'à celle qui renvoie. Ensuite, vous commencez le point suivant du côté gauche. [Puis] vous alternez pendant toute la partie ».
Il convient également d'ajouter que les courts de tennis peuvent avoir des dimensions et des surfaces variables, en fonction du niveau de jeu et du type de match. Pour en savoir plus sur les courts, consultez cet article du Comité international olympique.
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Le système de points d'un match de tennis
Rhonda Costa indique que la personne qui sert doit annoncer le score en même temps que son service, ce qui signifie que les joueurs doivent bien comprendre le système de points pour jouer.
« Au tennis, vous gagnez un jeu si vous remportez quatre points », déclare Mario Musa. Voici comment fonctionne le système de points :
- 0 points = zéro
- 1 point = 15
- 2 points = 30
- 3 points = 40
- 4 points = Vous avez gagné le jeu
« En cas d'égalité des points, nous utilisons le terme A, explique Mario Musa. » Voici un exemple :
- Si les joueurs ou joueuses sont à égalité 1-1, le score est de 15A
- Si les joueurs ou joueuses sont à égalité 2-2, le score est de 30A
« Cependant, une fois que nous sommes à égalité 3-3, [le tennis] aime compliquer les choses et nous utilisons le mot Égalité, précise-t-il. N'utilisez pas le terme 40A ou tout le monde saura que vous débutez au tennis ! »
À égalité, Mario Musa souligne que les choses peuvent devenir encore plus compliquées pour les novices du tennis. « Vous devez gagner le jeu avec deux points d'écart, dit-il. Si la personne qui sert gagne le point d'égalité, elle annoncera un avantage service. Cela signifie qu'elle va servir pour le point [de la victoire]. »)
Si l'adversaire gagne ce point, Mario Musa explique que le score revient à égalité. Si la personne qui reçoit gagne un point, lors du prochain service, elle indiquera avantage dehors avant de commencer à jouer.
« Encore une fois, la personne qui reçoit doit convertir ce point pour gagner le jeu, sinon on repart à zéro, et ça continue comme ça jusqu'à ce que quelqu'un convertisse ce point et gagne le jeu », ajoute Mario Musa.
Comptage des points d'un set et d'un match de tennis
Si un joueur, une joueuse ou une équipe remporte un jeu (encore une fois, par deux points), il lui faudra gagner six jeux pour remporter un set.
Comme l'indique la Fédération de tennis des États-Unis, il existe deux types de sets : le set avec avantage et le set décisif.
- Dans un set avec avantage, un joueur, une joueuse ou une équipe doit gagner six jeux, avec deux jeux d'écart, et il n'y a pas de jeu décisif à 6-6. Si le score est de 6-6, le set continue jusqu'à ce qu'une des parties gagne par deux jeux d'écart.
- Dans un set décisif, un jeu décisif se produit si le score atteint 6-6.
« Un jeu décisif est traité comme un simple jeu, précise Rhonda Costa. La première personne qui atteint le score de 7 (avec deux points d'écart) gagne. Le score est alors inscrit comme étant 7-6 pour terminer le set. »
Pour gagner le match, un joueur, une joueuse ou une équipe doit soit remporter deux sets (dans un match au meilleur des trois manches), soit trois sets (dans un match au meilleur des cinq manches).
Combien de temps faut-il pour apprendre à jouer au tennis ?
« En moyenne, les nouveaux joueurs ou joueuses ont besoin de trois à quatre mois pour acquérir les bases nécessaires pour se sentir en confiance sur le court », déclare Rhonda Costa. Cela dit, elle ajoute que la principale courbe d'apprentissage se situe au niveau des exigences physiques du jeu lui-même, comme le perfectionnement de la prise de raquette, du swing et de la puissance. Comprendre comment on compte les points d'un match de tennis devrait être plus rapide.
Bien sûr, il est possible d'accélérer les deux processus en bénéficiant d'une aide supplémentaire. « L'apprentissage des règles et du système de points au tennis est plus facile à comprendre et à mettre en pratique dans un cadre formel, comme une leçon de tennis privée ou un cours collectif avec un instructeur certifié », affirme Rhonda Costa.
Rédaction : Julia Sullivan, coach personnelle certifiée par l'ACE.