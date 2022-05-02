Cinq conseils d'experts pour gérer les fringales

Pour faire simple, une fringale est un besoin soudain ou persistant de manger quelque chose, habituellement en grande quantité. En général, il s'agit d'aliments qui feraient tiquer votre coach personnel, votre entraîneur ou votre médecin. Les fringales surviennent souvent lorsque vous avez faim, et donc quand votre glycémie est faible et que vous ressentez une baisse d'énergie. Tous les ingrédients sont alors réunis pour manger de manière impulsive, explique Katherine Haysbert, consultante en nutrition et cheffe en cuisine naturelle. Mais les fringales peuvent également frapper lorsque vous avez le ventre plein. (Vous avez sûrement déjà englouti un énorme cookie aux pépites de chocolat après vous être gavé d'un mélange soupe-salade-sandwich, non ? C'est bien ce qu'on pensait.)



Céder à une fringale peut vous donner l'impression d'être hors de contrôle, parce que d'une certaine manière, c'est le cas. Notre corps intègre un système hédonique, c'est-à-dire qu'il recherche la sensation de plaisir. Ce système fonctionne en parallèle de votre appétit pour orienter les décisions sur ce que vous allez manger, en se basant sur la sensation de « récompense » qu'un aliment donné peut apporter, explique Krista Scott-Dixon, directrice du programme de Precision Nutrition.



Même si les fringales peuvent trouver leur origine dans un besoin physiologique de nourriture, comme lorsque vous sautez le petit-déjeuner et que, quelques heures plus tard, vous bavez presque à la vue d'un bon gros sandwich, la plupart des fringales sont psychologiquement liées à ce que Krista Scott-Dixon aime à appeler « l'anesthésie émotionnelle », c'est-à-dire la sensation de réconfort que certains aliments peuvent apporter. En d'autres termes, ce cookie est bien sûr délicieux, mais il renvoie également à l'enfance et aux après-midi à faire de la pâtisserie, éveillant ainsi un doux sentiment de nostalgie.