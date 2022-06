Comment le sommeil améliore les performances d'après le Dr Jeffrey Durmer

Le sommeil n'est pas la première chose à laquelle les gens pensent lorsqu'on parle de fitness. Cependant, lorsque le médecin Jeffrey Durmer remarque le manque de suivi du sommeil alors qu'il est un athlète de haut niveau, et de nouveau avec ses filles devenues nageuses au niveau national, il décide de se lancer dans ces recherches. Aujourd'hui, en tant que neurologue, neuroscientifique et médecin spécialisé en médecine du sommeil, Dr Durmer est devenu le référent des athlètes de haut niveau actuels. Grâce à son travail avec la NFL et l'équipe américaine d'haltérophilie pour la compétition de Tokyo en 2021, il a montré comment de simples techniques comme la « provision de sommeil » peuvent avoir un effet majeur sur les performances. Plus important encore, il a prouvé que le sommeil aide à la récupération, sachant qu'aucun programme d'entraînement n'est complet sans une bonne récupération. Dans cet épisode, il rejoint Jaclyn Byrer pour expliquer en détail en quoi le sommeil est essentiel à notre santé physique et psychologique, et nous indiquer comment savoir si nous bénéficions de suffisamment de sommeil et comment être plus vigilants à l'avenir.