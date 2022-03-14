Les neuf bienfaits du running

Les 9 principales raisons de se mettre au running
Sport et activité
Que vous souhaitiez booster votre moral, agrandir votre cercle social, sortir ou simplement disputer votre première course, le running présente de nombreux bienfaits au-delà de la perte de poids.
Tout le monde sait que le sport peut aider à perdre du poids. Mais face aux différents entraînements qui s'offrent à vous, encore faut-il savoir comment choisir le plus adapté. Si vous êtes à la recherche d'une option simple, peu coûteuse, efficace et qui permet de perdre du poids (si c'est ce que vous recherchez), pourquoi ne pas opter pour le running ?
Voici neuf raisons pour lesquelles le running peut être l'exercice idéal pour atteindre vos objectifs. Ensuite, ne ratez pas Comment maintenir le bon rythme cardiaque pendant et après l'exercice !
Le running, un sport accessible et peu coûteux
Le running est l'un des rares sports qui ne nécessitent aucun équipement, hormis une bonne paire de chaussures, bien sûr. Vous n'avez pas besoin de vous inscrire dans une salle de sport, d'engager un entraîneur ou un coach (même si parfois cela peut aider) et vous n'avez pas besoin non plus d'acheter d'autres équipements d'entraînement onéreux.
Mieux encore, vous pouvez courir presque partout et à tout moment. Vous pouvez courir lorsque vous êtes en vacances, pendant votre pause du midi, le matin, le soir, c'est vous qui voyez. Vous n'osez pas sortir à cause de la météo ? Vous pouvez toujours monter et descendre les escaliers en courant pour une séance de sport à haute intensité ou utiliser un tapis de course.
Le running aide à brûler des calories
Savez-vous que tous les runs ne se valent pas ? En réalité, courir plus longtemps ne brûle pas forcément plus de calories. Courir plusieurs kilomètres ne signifie pas non plus que vous allez augmenter votre masse musculaire maigre, ce qui est essentiel pour brûler des calories. Des études ont montré que le running pouvait contribuer à augmenter votre métabolisme de base, soit le nombre de calories que vous brûlez au repos.
La course à haute intensité (comme l'entraînement fractionné basé sur la vitesse) peut même créer un effet postcombustion, ce qui signifie que vous continuez à brûler des calories une fois l'entraînement terminé. En fait, l'idéal est d'alterner les runs lents à allure constante et les runs et entraînements plus courts et plus rapides si vous cherchez à améliorer votre forme physique.
Le running peut contribuer à réduire la graisse abdominale
Les entraînements de running peuvent aider à réduire la graisse viscérale, soit la graisse stockée à l'intérieur de l'abdomen. Si avoir un peu de graisse abdominale est sain (et varie selon votre âge et votre sexe), avoir trop de graisse viscérale peut augmenter le risque de maladies cardiovasculaires. Bien sûr, vous pouvez faire des centaines de crunchs ou des planches pendant des jours, mais même si muscler votre ceinture abdominale est une bonne idée pour de nombreuses raisons, cela ne vous aidera pas forcément à brûler rapidement la graisse stockée au niveau du ventre.
Le running, par contre, est un bon moyen pour brûler des calories et perdre de la masse graisseuse partout, mais surtout au niveau du ventre. En effet, une analyse d'études publiée en 2013 a conclu que la pratique d'exercices d'aérobie d'intensité modérée à élevée (comme le running) présentait le « plus fort potentiel » de réduction de la graisse abdominale.
Il existe un grand nombre d'entraînements de running différents
L'un des avantages du running est qu'il s'agit d'une activité polyvalente, ce qui signifie que vous n'avez pas à faire deux fois le même exercice. Il existe différents types de runs, chacun ayant un impact positif sur votre forme. Par exemple, si vous avez moins de temps pour vous entraîner, enchaîner quelques sprints sur une piste d'athlétisme ou sur un trottoir est une solution à la fois efficace et peu chronophage. En fonction de ce qui est disponible, les répétitions en montée sont une autre façon optimale de tirer le meilleur parti de votre entraînement.
Si vous cherchez à vous détendre et vous vider l'esprit, vous pouvez opter pour un run plus long et plus tranquille. Que vous vous entraîniez pour une course ou que vous couriez pour le plaisir, le running se décline dans un vaste éventail d'entraînements.
Le running peut aider à réguler le niveau de satiété
Vous avez probablement déjà entendu que démarrer un programme sportif pouvait augmenter la sensation de faim, ou peut-être l'avez-vous déjà vécu. En fait, il existe des preuves scientifiques à cela : certaines études ont révélé que l'appétit augmente lorsqu'on démarre un nouveau programme sportif. Cependant, une autre étude suggère que les hormones de la faim et la consommation de nourriture pouvaient diminuer à la suite d'un run.
Par exemple, dans le cadre d'une étude, un groupe de runners devait courir 105 minutes sur un tapis de course ou effectuer une période de repos. Les chercheurs ont découvert que les participants présentaient un taux plus faible d'hormones de la faim ainsi qu'une baisse générale de l'appétit après l'entraînement de running, en comparaison avec la période de repos. Une autre étude réalisée sur des coureurs de fond a révélé que le fait de participer à un run de 20 km contribuait à réduire les taux d'hormone de la faim et la consommation de nourriture de manière générale.
Cependant, gardez à l'esprit que, même si vous avez moins faim, vous avez toujours besoin de recharger votre corps pour que vos muscles puissent récupérer, conserver un niveau d'énergie suffisant et éviter les blessures. Des études ont montré qu'une alimentation adaptée avec les trois principaux macronutriments (glucides, lipides et protéines) est indispensable pour réduire le risque de blessures. Ainsi, même si votre niveau de satiété a diminué, il est toujours important de vous nourrir.
Le running peut contribuer à améliorer la qualité du sommeil
Bien dormir est essentiel pour être en bonne santé de manière générale et peut également favoriser la perte de poids. Par exemple, une étude a montré qu'un sommeil de qualité pouvait augmenter de 33 % vos chances de perdre du poids. Un bon cycle sommeil/veille (ou rythme circadien) est impératif pour dormir correctement la nuit, et les recherches ont montré que le sport pouvait contribuer à l'améliorer.
Par exemple, si vous courez le matin, il y a des chances que votre corps réagisse. Certaines recherches ont en effet établi qu'un run matinal régulier était le plus à même d'améliorer la qualité de votre sommeil. Mais les bienfaits du running sur le sommeil ne se limitent pas au matin. Courir à n'importe quelle heure peut aider, surtout si vous en faites une habitude. Faire du sport l'après-midi peut permettre à votre corps de libérer de la mélatonine plus tôt, de manière à faciliter le sommeil. Faire du sport le soir peut également améliorer la qualité du sommeil, à condition de limiter l'intensité des séances.
Le running booste votre moral
Le running peut booster votre moral de bien des façons. Premièrement, le fait de terminer un run donne un sentiment d'accomplissement. Quels que soient la distance parcourue, la vitesse à laquelle vous courez ou le nombre de kilomètres avalés chaque jour, vous pouvez éprouver de la fierté d'avoir accompli ce run.
Le running aide également votre corps à libérer des endorphines, qui boostent votre humeur. Les endorphines sont un type d'hormones qui peuvent contribuer à réduire l'impact de la douleur, diminuer le stress et améliorer la sensation de sérénité et de plaisir. Les endorphines sont les principaux éléments chimiques responsables de ce qu'on appelle le plaisir du run, ce sentiment d'euphorie ressenti après un long run.
Le running peut être une source de soutien social
Pour certaines personnes, le running est un sport qui se pratique en solo. Peut-être faites-vous partie des runners qui courent pour réfléchir. Mais si votre objectif est de perdre du poids, n'hésitez pas à chercher un ou une partenaire pour courir ou à rejoindre un groupe. Vous aurez ainsi quelqu'un à qui rendre des comptes, ainsi qu'une source de soutien dans votre parcours pour perdre du poids. Ce soutien peut non seulement augmenter vos chances de perdre du poids, mais également réduire la possibilité de reprendre les kilos que vous avez perdus.
Le running offre bien d'autres bienfaits pour la santé
En plus de vous permettre de rester en forme et de vous sentir bien dans votre tête, le running peut améliorer votre santé générale de bien des façons. Voici certains des autres bienfaits sur la santé d'une activité physique régulière (notamment le running). Ceux-ci ont été établis dans le cadre d'études publiées au cours de ces dix dernières années :
- Allongement de l'espérance de vie
- Diminution du risque de développer des maladies cardiovasculaires
- Pression artérielle plus faible
- Meilleure gestion de la glycémie
- Diminution du risque de déclin cognitif
- Meilleure densité osseuse
Gardez à l'esprit qu'il n'est pas nécessaire de courir tous les jours pour profiter de ces bienfaits. En fait, nous vous conseillons de pratiquer des activités de cross-training, par exemple en réalisant des séances de renforcement ou de la natation les jours où vous ne courez pas, afin de préserver l'équilibre et la santé de votre corps.
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Échangez avec d'autres runners et runneuses en présentiel ou en ligne en intégrant un groupe de running ou en utilisant une application de running. Vous serez ainsi en bonne voie d'atteindre vos objectifs, qu'il s'agisse d'une perte de poids ou non. Téléchargez l'application Nike Run Club dès maintenant !