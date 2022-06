Les neuf bienfaits du running

Savez-vous que tous les runs ne se valent pas ? En réalité, courir plus longtemps ne brûle pas forcément plus de calories. Courir plusieurs kilomètres ne signifie pas non plus que vous allez augmenter votre masse musculaire maigre, ce qui est essentiel pour brûler des calories. Des études ont montré que le running pouvait contribuer à augmenter votre métabolisme de base, soit le nombre de calories que vous brûlez au repos.

La course à haute intensité (comme l'entraînement fractionné basé sur la vitesse) peut même créer un effet postcombustion, ce qui signifie que vous continuez à brûler des calories une fois l'entraînement terminé. En fait, l'idéal est d'alterner les runs lents à allure constante et les runs et entraînements plus courts et plus rapides si vous cherchez à améliorer votre forme physique.